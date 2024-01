Der Schein trügt: In der AfD in Niedersachsen gärt es mal wieder. Auf dem Archivfoto feiert die AfD mit Stefan Marzischewski-Drewes (l-r), AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen, Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender der AfD, und Mariana Harder-Kühnel (AfD), Mitglied im Bundestag, am Wahlabend im Oktober 2022. © dpa | Michael Matthey