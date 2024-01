Wilhelmshaven. Ein Mann wird verdächtigt, seine Ex-Partnerin im Landkreis Celle am Sonntag brutal getötet zu haben.

Bei einem Wohnungsbrand in Wilhelmshaven ist eine 70 Jahre alte Frau gestorben. Ein 80 Jahre alter Bewohner sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Bei den Löscharbeiten konnten ihn die Einsatzkräfte demnach aus der Wohnung retten. Für die 70-jährige Ehefrau kam die Hilfe jedoch zu spät. Die Wohnung ist den Angaben zufolge nach dem Brand am Sonntag nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Lemwerder

Ein Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) gestorben. Einsatzkräfte fanden den 61-Jährigen dort am Sonntag bewusstlos vor, wie die Polizei mitteilte. Für den Mann kam demnach trotz Reanimation jede Hilfe zu spät.

Anwohner waren den Angaben zufolge auf einen Rauchmelder aufmerksam geworden und bemerkten Brandgeruch. Sie riefen die Feuerwehr, die in dem Mehrfamilienhaus mehrere Wohnungstüren gewaltsam öffnete. In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen waren, fanden die Einsatzkräfte den leblosen 61-Jährigen. Alle anderen Bewohner konnten ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Bewohner konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Gewalt gegen Ex-Partnerin endet tödlich - Mann in Niedersachsen festgenommen

Ein 37 Jahre alter Mann soll seine Ex-Partnerin in Hermannsburg (Landkreis Celle) tödlich verletzt haben. Er sei am Sonntag gewaltsam in die Wohnung der Frau eingedrungen, teilte die Polizei am Abend mit. Die 38-Jährige habe daraufhin den Notruf gewählt. Beamte fanden die Frau demnach schwer verletzt im Wohnzimmer. Sofortmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst konnten sie nicht retten, wie es weiter hieß. Sie starb in der Wohnung an ihren schweren Verletzungen.

Der Beschuldigte sei vor Ort von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er die Frau „im Rahmen von mutmaßlichen Streitigkeiten“ mit einem scharfen Gegenstand verletzt haben. Die Ermittlungen, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg geführt werden, dauern an.

dpa