Wolfsburg. Posthume Würdigung für VW-Chefs: Ehrenbürger sprechen sich dafür aus. Und Oberbürgermeister Dennis Weilmann hätte auch schon eine Idee.

Elf Vorstandschefs haben die Geschicke des VW-Konzerns geleitet. Manche haben bedeutende Spuren hinterlassen, auch in der Stadtgeschichte. Heinrich Nordhoff war ohne Frage so ein Manager. Als der erste Ehrenbürger der Stadt im Jahr 1968 verstarb, wurde am Tag des Trauerzugs die damalige Fallersleber Straße am Mittellandkanal gegenüber des VW-Werks vorher nach ihm umbenannt. In die erste Riege der großen Vorstandsvorsitzenden gehören nach Ansicht vieler auch Ferdinand Piëch und Carl H. Hahn. Ehrenbürger melden sich nun zu Wort, die Stadt möge die beiden Persönlichkeiten, die sich um Wolfsburg verdient gemacht haben, endlich in ähnlicher Weise ehren. Und es gibt auch schon eine Idee für eine künftige Ferdinand-Piëch-Straße.