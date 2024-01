Hilter am Teutoburger Wald. Die Mutter und ihre drei Kinder blieben bei dem Brand im Kreis Osnabrück unverletzt – die Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen.

Eine Mutter und ihre drei Kinder haben sich in der Nacht zum Samstag selbst aus ihrem brennenden Haus in Hilter am Teutoburger Wald im Landkreis Osnabrück gerettet. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei von Samstag niemand. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, es wird ermittelt.

Als die Familie den Brand bemerkte, unternahmen sie laut Polizeiinformationen zunächst noch selbst Löschversuche. Später stand das Haus in Vollbrand und die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Wesermarsch: Hund stirbt bei Hausbrand – 400 000 Euro Schaden

Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Berne im Landkreis Wesermarsch ist ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Noch sei unklar, wie das Feuer ausbrechen konnte, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Hund starb durch das Feuer, weitere Tiere konnten in einem Stall untergebracht werden. Das Haus wurde bei dem Brand am Freitagnachmittag zerstört und ist unbewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt. Rund 100 Rettungskräfte waren den Angaben zufolge vor Ort.

Einbeck: Unbekannter bricht Opferstock auf und stiehlt Geld

Ein unbekannter Täter hat Geld aus einem Opferstock einer Kirche in Einbeck im Landkreis Northeim gestohlen. Das Spendenbehältnis sei mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Am Tatort fanden die Ermittler ein abgebrochenes Metallstück des Werkzeugs. Noch sei unklar, wie viel Geld gestohlen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat am Donnerstag oder Freitag beobachtet haben.

