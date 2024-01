Braunschweig. Lust auf Rätsel und Abenteuer mit Freunden? Ein Escape-Room kann Ihnen da Abhilfe schaffen. Hier finden Sie die Angebote in der Region.

Escape-Rooms sind seit Jahren im Trend. Das Prinzip ist einfach: Eine Gruppe wird in einem Gebäude eingesperrt und muss Rätsel lösen, um zu entkommen. Begleitet wird das von einem Abenteuer, das den erzählerischen Rahmen bietet: Zum Beispiel ein mysteriöser Mordfall, die Suche nach einem verschwundenen Schatz oder das Aufdecken einer tödlichen Verschwörung. In Braunschweig gibt es eine ganze Reihe Escape-Rooms, auch in Wolfsburg und Wolfenbüttel kann gerätselt werden. Aber fast alle Städte der Region bieten sogenannte Outdoor-Escapes an, in denen die Abenteuer die Spieler wie bei einer Schnitzeljagd durch die ganze Stadt führen.

Braunschweig: Drei Escape-Rooms und eine Schnitzeljagd durch die Löwenstadt

Hidden in Braunschweig: Hidden in Braunschweig bietet gleich zwei Orte in Braunschweig. Ein Standort befindet sich in der Sophienstraße im westlichen Ringgebiet, der andere am Bruchtorwall in der Innenstadt. In den zehn Abenteuern können, je nach Geschichte, zwei bis zehn Spieler ihren Hirnschmalz anstrengen. Die Geschichten drehen sich um Hexenjäger, einen Ausbruch aus dem Gefängnis, ein Abenteuer zum Bundesligaskandal 1971 rund um Eintracht Braunschweig und andere Themen. Die Preise bewegen sich je nach Abenteuer zwischen 28 Euro und 32 Euro pro Person. Auch Betriebsausflüge sind möglich.

Escape Venture: Wer aus den Räumen von Escape Venture entkommen will, muss sich in erster Linie auf Horror einstellen: Zwei der drei Räume sind unheimlich inszeniert. Im Dritten dagegen schlüpfen die Abenteurer in die Rolle von Ermittlern im Kairo des Jahres 1920, um einem gestohlenen Artefakt hinterherzujagen. Die Preise bei Escape Venture bewegen sich zwischen 78 Euro für zwei Spieler und 168 Euro für sieben Spieler. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen, ab 14 Jahren ist auch eine Teilnahme ohne Begleitung auf die Reise gehen.

99 Ways: Seine Innenräume musste 99 Ways zum Jahresbeginn schließen. In Kooperation mit der Stadt Braunschweig bietet das der Innenstadt ansässige Unternehmen aber trotzdem weiter sein Outdoor-Escape an. Mit der Abenteuerreise „Die Würfel des Löwen“ schickt 99 Ways seine Spieler auf eine Rätselreise durch Braunschweig. Das Abenteuer kostet 80 Euro und ist für Kinder ab 14 Jahren geeignet. Es können zwei bis 24 Spieler teilnehmen. Auch Teamevents können gebucht werden.

Black Mission Area: Neben Lasertag, Bowling und der Mind Arena bietet die Black Mission Area am Bürgerpark auch einen Escape-Room in der Virtual Reality (VR). Dabei setzen die zwei bis vier Spieler eine VR-Brille auf, die sie in eine fremde Welt entführt: Die digitalen Escape-Rooms variieren zwischen klassischen Fantasy-Welten, Weltraum-Abenteuern und Zeitreisen. Für zwei und drei Personen kostet ein Ticket je 35 Euro, bei vier Personen 30 Euro pro Person. Wer zusätzliche Angebote der Black Mission Area nutzen will, kann auch ein Kombi-Ticket für 100 Euro pro Spieler buchen.

Wolfsburg: Escape-Rooms im Theater und an der Aller

Escape City: An der Lessingstraße, direkt an der Aller, ist City Escape Wolfsburg zu finden. Neben vier Abenteuern in klassischen verschlossenen Räumen, die aus Szenarien wie einer Zombie-Apokalypse, einer Horrorvilla oder einem Fantasy-Abenteuer bestehen, bieten die Wolfsburger auch Outdoor-Events und Kinderabenteuer an. Die Preise für Abenteuer im Inneren sinken je nach Größe der Gruppe. Zwei Personen zahlen 40 Euro pro Person, drei Personen 30 Euro je Teilnehmer und ab einer Gruppe aus vier Spielern schlagen jeweils 26 Euro zu Buche. Jugendliche bis 16 erhalten zehn Prozent Rabatt. Das Kinderangebot „Operation Fuchsjagd“ kostet bis zu einer Gruppe von neun Personen 135 Euro, ab zehn bis 16 Teilnehmern sind es 200 Euro.

Escape t‘Raum: Angeschlossen an das Holzbank-Theater ist Escape t‘Raum im Wolfsburger Stadtteil Reislingen-Neuhaus zu finden. Hier können zwei Escape-Rooms gespielt werden. Einer ist an das oft verfilmte Buch Alice im Wunderland angelehnt, der Zweite holt seine Inspiration aus dem Märchen Schneewittchen. Auch wenn die Themen der Räume sich auf Märchen beziehen, sind sie laut Anbieter nicht für Kinder geeignet. Der Preis pro Person liegt bei 25 Euro, Schulklassen können montags bis donnerstags ab 15 Euro pro Schüler teilnehmen.

Wolfenbüttel: Mit Casanova durch die Lessingstadt

YouEscape: Einen klassischen Escape-Room hat Wolfenbüttel zwar nicht, dafür, kann aber mit YouEscape in der ganzen Stadt mit klarem Ortsbezug auf die Residenzstadt gerätselt werden. Die Geschichte dreht sich um die vielen Affären des Giacomo Casanova, der im Jahr 1764 einige Tage in Wolfenbüttel verbrachte, aber nachhaltige Spuren hinterließ. Das Spiel kann für 49,95 Euro an der Touristinfo in der Löwenstraße gekauft werden. Dabei wird die Gruppe von zwei bis acht Spielern über fünf Kilometer durch Wolfenbüttel geschickt. Das Spiel ist laut Anbieter ab zwölf Jahren geeignet und dauert etwa drei Stunden.

Abenteuer zwischen Gifhorn und dem Harz

Peine, Gifhorn, Helmstedt und Salzgitter haben zwar keine eigenen Escape-Rooms, dafür können aber über verschiedene Anbieter Outdoor-Escapes gespielt werden. Dabei handelt es sich oftmals um allgemeine Abenteuer in allen vorstellbaren Szenarien ohne Ortsbezug in der Hintergrundgeschichte. Bei Anbietern wie Stadtrallye, My City Hunt oder ähnlichen erhalten die Spieler per App oder SMS ihre Anweisungen und Rätsel. Ansprechpartner vor Ort gibt es nicht.

Escape-Rooms sind übrigens nicht immer nur Freizeitspaß. Volkswagen hat das Konzept in der Vergangenheit genutzt, um seine Mitarbeiter auf die Transformation zu Elektroautos hin vorzubereiten.