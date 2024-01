Salzgitter. In dem Salzgitteraner Ortsteil hat es in der Nacht zu Mittwoch an einem Wohnhaus gebrannt. Es ist unklar, ob das Haus bewohnbar ist.

Im Starenweg in Ohlendorf hat es in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Gegen 1.40 Uhr rückten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zu dem brennenden Anbau eines Wohnhauses aus. Schon bei der Anfahrt bemerkten sie einen Feuerschein samt Rauchentwicklung.

Freiwillige Feuerwehr Salzgitter half aus

Wegen der starken Brandausdehnung wurde die Freiwillige Feuerwehr nachalarmiert - sie sollte Wache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Salzgitter besetzen. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz, 40 weitere waren für die Logistik zuständig oder besetzten die Feuerwehrwachen.

Der Leiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, Arne Sicks, erklärt, dass der Einsatz für die Feuerwehr eine besondere Herausforderung war. Es gestaltete sich schwierig, den hinteren Bereich des Hauses mit der Drehleiter zu erreichen. Außerdem gefror das Löschwasser - der Einsatzort musste bestreut werden. Bis in den Mittwochvormittag waren Feuerwehrleute im Einsatz, um schnell mögliche weitere Glutnester abzulöschen.

Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt. Experten untersuchen, ob das Haus im Starenweg nach dem Brand bewohnbar ist.

