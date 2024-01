Hannover. Am Wochenende hatte der Tipper alle sieben Gewinnzahlen richtig. Am Dienstag sind beim Eurojackpot 120 Millionen Euro zu gewinnen.

Der Traum vom Millionengewinn ist gleich am Jahresanfang für einen noch unbekannten niedersächsischen Spielteilnehmer bei der Glücksspirale in Erfüllung gegangen. Am Samstag stimmten alle sieben Gewinnzahlen der Endziffernlotterie mit seiner Losnummer überein – das gelang ihm bundesweit als einzigem. Der Neu-Millionär kann sich nun mit seinem Gewinn in Höhe von 2,1 Millionen Euro in der Gewinnklasse VII seine Wünsche erfüllen. Wahlweise kann er sich eine monatliche Rente in Höhe von 10.000 Euro über 20 Jahre lang auszahlen lassen.

An der Glücksspirale nahm der niedersächsische Millionär in Verbindung mit seinem Spielschein für Lotto 6aus49 und den Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 teil. Seinen Spielauftrag reichte er in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Stade ein.

Gewinner aus dem Landkreis Goslar gewinnt mehr als 300.000 Euro

Auch bei Bingo! – Die Umweltlotterie konnte ein noch unbekannter niedersächsischer Spielteilnehmer jubeln. Drei Reihen auf seinem Bingo!-Los stimmten am Sonntag mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Der Gewinner erhält mit diesem dreifach Bingo! in der Gewinnklasse 1 nun 301.507,10 Euro. Sein glückbringendes Los kaufte der Gewinner zuvor in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Goslar.

Bei Eurojackpot gab es in Niedersachsen ebenfalls Grund zur Freude. Ein Spielteilnehmer aus dem Landkreis Aurich tippte bei der Ziehung am Freitag, dem 12. Januar 2024, alle fünf Gewinnzahlen richtig. Nun erhält er 295.917,50 Euro in der Gewinnklasse 3 der beliebten europäischen Lotterie. Lediglich die beiden gezogenen Eurozahlen fehlte dem Niedersachsen, um den Mega-Jackpot zu knacken. An Eurojackpot nahm der Gewinner mit drei getippten Spielfeldern für eine Ausspielung im Internet unter www.lotto-niedersachsen.de teil.

120 Millionen Euro liegen im Mega-Eurojackpot

Da die Gewinnklasse 1 bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag unbesetzt blieb, findet am Dienstag, 16. Januar, bereits die vierte Ziehung in Folge mit dem maximal möglichen Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro statt. In der Gewinnklasse 2 der Lotterie werden etwa 20 Millionen Euro erwartet.

Insgesamt konnten sich im Jahr 2024 bisher schon elf niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – zwei davon in Millionenhöhe.

