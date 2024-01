Hannover. Das bundesweite Franchise-System hat auch in Hannover eine Dependance. Franziska Junge hat mit dem Betrieb des Cafés ihre Berufung gefunden.

Dieser Duft – man kann es nicht anders beschreiben, aber es riecht nach Katze. Es ist dieser bestimmte Geruch, der einem beim Eintritt in den „Katzentempel“ in Hannover direkt in die Nase strömt. Das weitläufige Lokal ist wohl eines der wenigen Café-Konzepte, dem man so etwas verzeiht. Die verschmusten Vierbeiner gehören hier zum Konzept und sind die Stars des Lokals. Speisen und Getränke spielen in dem Zuhause der eleganten Tiere eher eine Nebenrolle.