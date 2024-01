Braunschweig. Spitzenwerte erzielt der Harz, aber auch im Flachland kann es weiß werden. Die Prognose und die bange Frage: Kommt Mittwoch der Mega-Schneefall?

Der Sonntag könnte in unserer Region wieder weiß werden. Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee binnen 24 Stunden prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage. Zwar gilt dieser Spitzenwert nur für Höhenlagen ab 400 Metern, also für den Harz. Doch auch im Flachland sind Schneefälle mit etwa 5 Zentimetern Höhe möglich. Immer wieder werden Schneeschauer durch die Region ziehen, so die Vorhersage der Wetterfrösche, so dass konkrete Zeitpunkte des Niederschlags schwer zu vorauszusagen sind. Auch am Montag sind immer wieder Schneeschauer möglich. Im Harz könnten diese bis zu zehn Zentimeter, im Flachland wenige Zentimeter Neuschnee bringen. Weil die Temperaturen im Flachland fortan tagsüber leicht über und nachts leicht unter dem Gefrierpunkt liegen, wird der Schnee nicht lange liegenblieben und sich rasch in Schneematsch verändern. Diese Pingpong-Temperaturen ziehen sich durch die gesamte Woche.

Die Meteorologen erwarten am Sonntag punktuell im Harz bis zu 25 Liter pro Quadratmeter Niederschlag, bis Montag könne er auf insgesamt 35 Liter pro Quadratmeter anwachsen. Das ist viel, aber nicht zu vergleichen mit dem Dauerregen um den Jahreswechsel, bei dem teils bis zu 80 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden fiel und für ein schweres Hochwasser in unserer Region sorgte. Im Durchschnitt fallen am Sonntag und Montag in Niedersachsen, so die DWD-Prognose, insgesamt etwa 5 bis 10 Liter Niederschlag pro Quadratmeter.

Großes Fragezeichen vor dem Mittwoch: Drohen Mega-Schneefälle – und wenn ja, wo?

Und dann gibt es noch den Mittwoch: Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee mit Unwetterpotential, die einige Wettermodelle und Meteorologen für deutsche Regionen für die Wochenmitte sehen, sind laut DWD zwar aktuell für unsere Region ausgeschlossen. Trotzdem warnt der Wetterdienst schon jetzt auf seiner Homepage vor „markanten Schneefällen“, ergänzt aber auch, dass die genaue Lage noch unsicher sei.