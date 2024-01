Oldenburg. Ein 29-Jähriger ist im Landkreis Oldenburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das ist der Blaulicht-Überblick aus ganz Niedersachsen.

Bei einem Unfall auf eisglatter Straße ist ein 29 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Oldenburg ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen am Freitagmorgen in Prinzhöfte in Richtung Bundesstraße 213 gefahren, teilte die Polizei mit. Sein Auto sei von der winterglatten Fahrbahn abgekommen und seitlich mit einem Baum kollidiert. Dann drehte sich der Kleinwagen und rammte mit der Beifahrerseite einen weiteren Baum. Ersthelfer riefen Rettungskräfte und befreiten den Mann aus dem Auto. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen.

74-Jährige nach Unfall im Landkreis Hameln-Pyrmont in Klinik gestorben

Mehr als eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B442 im Landkreis Hameln-Pyrmont ist eine 74 Jahre alte Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Die Frau sei am Donnerstagnachmittag an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Am 2. Januar war der Wagen der Frau zwischen Bad Münder und Hachmühlen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zunächst mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und dann mit einem Ackerschlepper. Die 74-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Per Rettungshubschrauber kam sie dann in eine Klinik.

Sattelschlepper bei Feuer im Landkreis Osnabrück völlig zerstört

Aus zunächst unbekannter Ursache ist in Rieste im Landkreis Osnabrück ein geparkter Sattelschlepper verbrannt. Der Fahrer, der im Führerhaus geschlafen habe, sei vom Brandgeruch geweckt worden und habe sich retten können, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzt wurde niemand. Der Lastwagen war vermutlich mit „vielen Campingkochern“ beladen. Die Rauchwolke des am frühen Morgen ausgebrochenen Feuers zog in Richtung Neuenkirchen-Vörden, die Feuerwehr forderte Anwohner auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das Feuer wurde gelöscht, der Lastwagen wurde völlig zerstört.

dpa