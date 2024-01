Obernkirchen. Der Unbekannte, so die Polizei, soll wortlos weitergegangen sein. Lesen Sie hier den Blaulicht-Überblick aus ganz Niedersachsen.

Ein unbekannter Mann hat in Obernkirchen im Landkreis Schaumburg den Hund einer Spaziergängerin mit Wucht auf einen Gehweg geworfen und so tödlich verletzt. Der Unbekannte war der 50 Jahre alten Spaziergängerin und ihrem Chihuahua am Montagabend auf einem Gehweg entgegengekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Beamten gehen davon aus, dass der 40 bis 50 Jahre alte Mann sich möglicherweise durch den Vierbeiner gestört gefühlt haben könnte. „Der Unbekannte hob den Chihuahua hoch und warf diesen anschließend mit voller Wucht auf den Gehweg“, teilte die Polizei mit. Danach soll der Mann wortlos weitergegangen sein.

Für den Hund kam jede Hilfe zu spät. Die 50 Jahre alte Besitzerin brachte ihr verletztes Tier noch für eine Behandlung zu einer Tierärztin. Aufgrund der schweren Verletzungen starb der Hund laut der Polizei aber nach der Untersuchung.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen. Der mutmaßliche Täter soll der Beschreibung zufolge wahrscheinlich betrunken gewesen sein. Er soll ungepflegt gewirkt und einen Dreitagebart getragen haben. Der Unbekannte soll zudem dunkel gekleidet gewesen sein.

Visselhövede: Massenschlägerei auf Supermarkt-Parkplatz

Zu einer Massenschlägerei mit etwa 50 Menschen ist es in Visselhövede in der Nähe von Soltau gekommen. Auslöser der Auseinandersetzung am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes war vermutlich ein Streit wegen eines beschädigten Autos, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass ein polizeibekannter Mann zuvor mit einem Werkzeug ein Auto erheblich beschädigte.

Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen auf dem Parkplatz eintraf, habe sich die Situation bereits beruhigt gehabt. Wegen unterschiedlicher Zeugenaussagen habe der Sachverhalt nicht komplett aufgeklärt werden können.

Schneverdingen: Holzkohlegrill in Wohnung – fünfköpfige Familie vergiftet

Wegen eines Holzkohlegrills in ihrer Wohnung haben sich fünf Menschen eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung zugezogen. Ein 52 Jahre alter Vater wollte mit dem Grill die Wohnung aufwärmen, nachdem die Heizung ausgefallen war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwoch in Schneverdingen nördlich von Soltau. Neben dem Mann wurden auch dessen Frau sowie drei Kinder im Alter von drei, sieben und acht Jahren vergiftet. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

