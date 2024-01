Braunschweig. Die Schäden sind offenbar geringer als nach dem Starkregen im Juni. Der Versicherungsschutz wird trotzdem immer ernster genommen.

Nur langsam gehen die großflächigen Überschwemmungen in unserer Region zurück. Entsprechend kommt auch das ganze Ausmaß der Schäden erst nach und nach ans Licht – oder passender: an die Luft. Für eine Schadensbilanz sei es noch deutlich zu früh, erklärte die Niedersächsische Staatskanzlei am Donnerstag auf Anfrage. Man gehe davon aus, dass angesichts des derzeit noch ablaufenden Hochwassers viele Versicherte ihre Schäden noch gar nicht melden konnten.