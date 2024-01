Leer. Nur eine Zahl fehlte dem Gewinner aus dem Landkreis Leer, um den Jackpot von 120 Millionen Euro zu knacken.

Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus dem Landkreis Leer in Ostfriesland hat bei der Lotterie Eurojackpot einen Millionengewinn abgeräumt. Die oder der Glückliche darf sich nach der Ziehung am Dienstag mit seinem Tipp nun über rund 5,14 Millionen Euro der Gewinnklasse 2 freuen, wie Toto-Lotto Niedersachsen am Mittwoch mitteilte. Richtig getippt wurden dafür die Gewinnzahlen 9, 12, 26, 41 und 47 sowie die Eurozahl 10 – für den Jackpot in Höhe von 120 Millionen Euro fehlte dem Niedersachsen eine Zahl.

Für seinen Millionengewinn hatte der Tipper oder die Tipperin aus Ostfriesland an der Lotterie im Internet teilgenommen und seinen Spielschein einen Tag vor der Ziehung eingereicht. Neben dem Glückspilz aus Ostfriesland erreichten laut Lotto Niedersachsen auch drei weitere Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, Dänemark und Finnland die Gewinnklasse 2.

Der Jackpot, also die Gewinnklasse 1, wurde bei der Ziehung am Dienstag nicht geknackt. Die Chance auf den Höchstgewinn beim Eurojackpot liegt bei rund 1:140 Millionen.

