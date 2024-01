Braunschweig. Hunderte Landwirte haben am Montag mit Blockaden und Demonstrationen die Region in Atem gehalten. So findet das Netz die Proteste.

Insgesamt wohl Tausende Landwirte haben am Montag in der Region Braunschweig-Wolfsburg ihren Unmut über die Sparpläne der Bundesregierung mit Blockaden und einer Kundgebung in Braunschweig gezeigt. Noch mehr Menschen mussten dadurch mit Einschränkungen klarkommen. Viele Straßen etwa waren nicht oder kaum befahrbar. Vor allem Morgen blockierten die Landwirte viele Autobahnauffahrten, fuhren im Schneckentempo mit ihren Traktoren durch die Städte. Wie viel Protest ist möglich? Wie viel Verständnis haben die Bürger dafür? Wir haben in unserer Frage der Woche dazu aufgerufen und viele Rückmeldungen erhalten.

Bei Facebook schreibt ein Nutzer etwa: „Ich bin für jede Art von friedlicher Demonstration. Das macht Demokratie und Meinungsfreiheit aus.“ Ein anderer teilt mit: „Absolutes Verständnis, und ich denke, dass wird keine einmalige Aktion gewesen sein.“ Überhaupt unterstützen hier viele Menschen die Aktion der Landwirte.

Kritik und Zustimmung in den Sozialen Netzwerken

Ein wenig kritischer ist die Stimmungslage bei Instagram. Ein Nutzer merkt an, dass bei derlei Protesten eine Solidarisierung der Landwirte mit der politisch rechten und rechtsextremen Seite stattfinde. „Und genau das schadet dem eigentlichen Anliegen. Abgrenzung gegen politische Extreme ist kein Gefallen an das politische Establishment, sondern einfach heutzutage verdammt wichtig, um die eigentlichen politischen Anliegen nicht zu gefährden und um das Anerkennen demokratischer Strukturen und Institutionen sicherzustellen.“

Sollen sie doch mit Aldi, Rewe und Co. reden. Das sind die, die Preise drücken. Nutzer bei Instagram

Ein anderer Nutzer schreibt: „Da geht es um persönlichen Profit, der mit einer unglaublich umweltfeindlichen und störenden Protestform durchgesetzt werden soll. Sollen sie doch mit Aldi, Rewe und Co. reden. Das sind die, die Preise drücken.“ Ein anderer meint, die angebliche Unterstützung in der Bevölkerung sei Heuchelei. „Morgen rennen sie wieder alle zu Aldi und Co. und kaufen Kartoffeln aus Ägypten., kaum einer sucht den Hofladen auf.“ Auch diese Kritik tauchte auf: „Die Kürzungen wurden schon längst zurückgenommen, und trotzdem stellen hier viele ihre anti-demokratischen Umsturzfantasien zur Schau und behindern andere Bürger.“

Doch auch unterstützende Äußerungen sind unter unserem Beitrag bei Instagram zu lesen: „Wie heißt es doch so passend: Beiß nicht die Hand die dich füttert“, schreibt jemand. „Den Landwirten wünsche ich, dass sie gesehen und ernst genommen werden. Der Frust ist für mich nachvollziehbar“, schreibt ein anderer.