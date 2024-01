Nienburg. Im Kreis Nienburg ist ein Mann aus einem Zug gesprungen und hat sich schwer verletzt. In Nordhorn gab es drei Schwerverletzte bei einem Verkehrsunfall.

Ein Mann ist im Kreis Nienburg aus einem fahrenden Zug gesprungen und hat sich schwer verletzt. Der Passagier löste am Montagnachmittag bei Estorf die Entriegelung einer Regionalexpress-Tür, wie die Bundespolizei am Abend mitteilte. Der Zug sei zu der Zeit mit etwa 80 Kilometern pro Stunde auf dem Weg nach Nienburg unterwegs gewesen.

Warum genau der Mann aus dem Zug sprang, war zunächst unklar. Der Lokführer habe den Zug daraufhin gestoppt. Als Polizisten den Mann entdeckten, sei er ansprechbar gewesen. Zeugen berichteten, dass der Mann zuvor unruhig durch den Zug gelaufen sei. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Strecke, auf der nur der Regionalexpress zwischen Bielefeld und Nienburg verkehrt, gesperrt.

Drei Menschen werden bei Unfall in Nordhorn schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Nordhorn sind drei Menschen schwer verletzt worden. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montagabend mit. Den Angaben nach übersah ein Autofahrer beim Verlassen einer Hofeinfahrt einen von links kommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß, in den Crash wurde auch noch ein drittes Auto verwickelt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Zwei Schwerverletzte aus zerrissenem Auto befreit

Beim Zusammenprall eines Autos mit zwei Bäumen an der B3 bei Alfeld im Landkreis Hildesheim, sind zwei Personen schwer verletzt worden. Der 22-jährige Autofahrer und seine 27-jährige Beifahrerin wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Pkw hinter Delligsen in Richtung Alfeld-Gerzen außer Kontrolle geraten und gegen zwei Bäume nahe der Gegenfahrbahn geschleudert.

Das Auto sei in mehrere Teile zerrissen worden. Laut Polizei grenzt es an ein Wunder, dass die Insassen überlebt haben. Sie wurden den Angaben zufolge eingequetscht und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Eine 62-Jährige überfuhr danach mit ihrem Auto Trümmerteile und beschädigte dadurch ihr eigenes Fahrzeug. Die B3 war vom Montagabend an für mehrere Stunden gesperrt. Nach der Unfallursache ermittelt die Polizei. Diese lobte den Einsatz von Ersthelfenden.

