Hannover. Michael Ahlers über Niedersachsens Plan, mehr Stunden in der Grundschule anzusetzen. Nötig wäre mehr, findet er.

Die Richtung stimmt, doch ob das Klassenziel erreicht wird, steht in den Sternen: Jene zusätzlichen Unterrichtsstunden, die ab dem kommenden Schuljahr in Niedersachsen in der Grundschule die Fähigkeiten der Schulkinder verbessern sollen, müssen schließlich erstmal erteilt werden. Und schon jetzt ist Stundenausfall Alltag.