Braunschweig. Das Jahr 2023 endet – Zeit für einen Jahresrückblick! Scrollen Sie sich durch die Höhe- und Tiefpunkte in der Region Braunschweig-Wolfsburg.

Was ist 2023 in der Region rund um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter passiert? Welche Themen haben die Menschen bewegt, erschüttert, gefreut? Wir sagen es Ihnen in diesem Jahresrückblick, vollständig aus niedersächsischen und regionalen Artikeln bestückt. Scrollen Sie sich durch das Jahr 2023:

Schröder, Berger, Gajek – Errungenschaften und Höhepunkte

Karstadt, Continental, Volkswagen – Einschnitte in Handel und Wirtschaft

Überflutungen, Brände, Unfälle – Katastrophen in der Region BS-WOB

Torfhaus-Geiselnahme, Armbrust-Attacke, Razzien – Kriminalfälle in der Region BS-WOB

A7-Verfettung, Spiegeleier, Helmfest-Trumpf – Kurioses

Eintracht Braunschweig und VfL Wolfsburg – sportliche Achterbahn

Pilarski-Pleite, Käferplage, Wolfsrisse – Stadtgespräch im Braunschweiger Land

Schoduvel-Comeback, Sensationsfund, Hilfsbereitschaft – die schönen Geschichten

Rückblick auf 2023: Errungenschaften in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Das hatten die wenigsten vor dem Turnier gedacht: Die deutsche Auswahl um Dennis Schröder und Daniel Theis wird im September zum ersten Mal Basketball-Weltmeister. Der Kapitän aus Braunschweig und der Salzgitteraner Forward-Center spielen ein starkes Turnier, Schröder wird gar MVP. Die Mannschaft besiegt unter anderem die Favoriten aus den USA – und wird in Deutschland zurecht gefeiert. In Frankfurt am Main erhält das Team einen gebührenden Empfang. In seiner Heimatstadt Braunschweig allerdings wird Dennis Schröder der rote Teppich ausgerollt: An seinem Geburtstag trägt er sich ins Goldene Buch der Stadt ein, Hunderte Menschen versammeln sich auf dem Altstadtmarkt und feiern den Goldjungen aus dem Prinzenpark. So etwas gab es lange nicht in der Löwenstadt. Was es allerdings noch geben wird: Die Sporthalle der IGS Franzsches Feld wird nach Dennis Schröder benannt, zudem entsteht ein ganz besonderer Jugendplatz im Osten der Stadt.

Sogar den Pokal hatte er im Gepäck: Dennis Schröder feierte vor zig Menschen auf dem Altstadtrathausbalkon. © regios24 | Darius Simka

Auch dem gebürtigen Wolfsburger und ehemaligen HBK-Gasthörer Edward Berger gelingt Historisches: Seine Verfilmung von „Im Westen nichts Neues“ sahnt vier Oscars ab, wird unter anderem „Bester Internationaler Film“ und damit die erfolgreichste deutsche Produktion der jüngsten Oscar-Geschichte. Aus der alten Heimat kommen viele Glückwünsche. Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann lädt Berger ein, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Das tut Edward Berger dann auch im August. Weilmann: „Ab jetzt möchte er öfters zu Besuch kommen.“

Salzgitter fiebert im Frühjahr wiederum mit Monika Gajek mit: Die zu dem Zeitpunkt 21-jährige Logistik-Auszubildende aus Salzgitter-Bad kommt in der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ bis ins Finale. Im Kölner Studio belegt sie den zweiten Platz hinter Sem Eisinger. Anschließend steigt ihre Single „Deep End“ in die deutschen Single-Charts ein. Im Sommer tritt sie unter anderem in ihrer Heimatstadt auf, später folgt die zweite Single. „Monisa“ möchte weiterhin ihren Traum als Musikerin verwirklichen, kündigte jüngst Studio-Aufnahmen an.

Rückblick auf 2023: Einschnitte im Einzelhandel und in der Wirtschaft

Die Schock-Nachricht kommt im März: Braunschweigs letzter Karstadt soll im Januar 2024 schließen. Das schwarze Zahlen schreibende Kaufhaus in der Innenstadt steht auf der Streichliste des Unternehmens – Empörung und Sorgen sind daraufhin gleichermaßen groß. Brawo-Chef Jürgen Brinkmann – die Volksbank ist Vermieterin der Geschäftsimmobilie – wird später gegen die Verhandlungspartner nachtreten, ihnen Arroganz vorwerfen. Doch die Gespräche und Proteste fruchten: Das Aus wird im April abgewendet. Auch die Kündigungen für das Karstadt-Restaurant werden zurückgenommen. War es das also? Wahrscheinlich nicht. Die Signa-Gruppe, zu der auch Galeria Karstadt Kaufhof gehört, meldet Monate später Insolvenz an. Die Zukunft der Kaufhauskette ist Ende 2023 noch ungeklärt.

Kurz nach dem verkündeten Aus im März 2023: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Karstadt-Filiale in der Braunschweiger Schuhstraße demonstrieren vor dem Gebäude für den Erhalt des Kaufhauses. Das klappt wenige Wochen später. © FMN | Peter Sierigk

Das Aus für viele der „Mein Real“-Märkte in der Region Braunschweig-Wolfsburg ist 2023 hingegen Gewissheit geworden. Im November wird die Entscheidung, 45 Märkte in ganz Deutschland zu schließen, öffentlich gemacht. Zuvor hatte das Unternehmen Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Die noch vor einigen Monaten umgebauten Filialen in Helmstedt, Lebenstedt und Nordsteimke machen im Frühjahr 2024 zu, Braunschweig und Thiede werden von Rewe weitergeführt.

Auch in Gifhorn gibt es im Juli eine Hiobsbotschaft: Continental gibt den Standort – vor über 70 Jahren als Teves-Werk gegründet – bis 2027 schrittweise auf. Gifhorn schreibt seit Jahren rote Zahlen, wird als unwirtschaftlich aussortiert. Zur bitteren Pille für die knapp 900 Mitarbeitenden mischt sich aber früh ein wenig Hoffnung: Conti und die IG Metall kündigen fast allen Arbeitnehmern eine Beschäftigungsperspektive an, entweder im Unternehmen oder beim bereits gesuchten Nachfolger in Gifhorn. Dieser sickert schnell durch: Es ist der Wärmepumpen-Hersteller Stiebel-Eltron. Die Verhandlungen samt Absichtserklärung und neu errichtetem Bildungszentrum münden im Dezember in einen Vertrag – das Heiztechnikunternehmen übernimmt Teile der Produktions- und Funktionsflächen des bisherigen Conti-Standorts und wohl etwa 300 Beschäftigte. Auch Siemens in Braunschweig will Conti-Mitarbeitende übernehmen.

Und noch ein Schlussstrich im Braunschweiger Land sorgt für das Ende einer Ära: Die Brauerei Härke in der Peiner Kernstadt schließt zum Jahresende. Das wird im September, zwei Tage nach dem Härke-Hoffest, publik. Das Einbecker Brauhaus, zu dem Härke seit Jahren gehört, verlagert auch die Produktion nach Einbeck. Im Oktober beginnt der Räumungsverkauf in der Traditionsbrauerei, im November stimmt der Rat der Stadt Peine dem Umbau des Geländes zu. Mithilfe eines Investors soll in den nächsten Jahren ein neues Quartier entstehen – mit Wohnungen, Kita, Senioreneinrichtung, Bistro und Hotel.

Zu Volkswagen und 2023 könnte man wohl einen eigenen Jahresrückblick füllen. Nur so viel: Das Jahr erhält vom Autobauer vermutlich nicht einmal das Prädikat „Gut“. Zwar sind die Umsatzzahlen stabil, der Tiguan Allspace wird als neues Wolfsburger Flaggschiff präsentiert und das Stammwerk feiert endlich wieder ein großes Familienfest. Aber vor allem zwei Dinge drücken die Stimmung am Mittellandkanal. Zum einen ist dies die schwächelnde Nachfrage nach E-Autos von VW. Zum anderen ist dies das im Frühjahr angekündigte Performance-Programm aka deutliche Sparmaßnahmen, die im Dezember endgültig ausgestaltet werden und Personalabbau vorsehen – Wochen zuvor werden zudem ein Einstellungsstopp und die Sperrung des Tarif-Plus-Bereichs festgelegt, zudem wird das Aus für den Sandkamp-Campus verkündet. Hinzu kommen über das Jahr noch das Hochwasser in Slowenien, das wochenlang zu Zahnkranz-Mangel und gestrichenen Schichten führt, und Zoff vor Gerichten wegen der Betriebsratsgehälter.

Rückblick auf 2023: Unfälle und Katastrophen in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Stand das Jahr 2022 noch im Zeichen von Trockenheit und Waldbränden, war der Sommer 2023 – trotz der gemessenen Rekordwärme in Deutschland – über weite Strecken nass. Und nicht nur der. Aber starten wir im Sommer: Am 22. Juni ereilt das Braunschweiger Land ein Starkregen, der nach langjähriger Statistik seltener als einmal in 1000 Jahren erwartet wird. Neben Salzgitter und Wolfsburg erwischt es vor allem Teile der Stadt Braunschweig: Es fallen bis zu 90 Liter in wenigen Stunden, Straßen und Keller werden geflutet – für die Feuerwehr bedeutet dies eine Einsatzzahl im vierstelligen Bereich, die 112 war zeitweise besetzt. Die Behebung des millionenschweren Schadens benötigt Wochen. Wie auch nach dem Braunschweiger Starkregen im August 2022 gibt es Diskussionen um die Vorsorge solcher Unwetter in der Stadt.

Über die Weihnachtsfeiertage folgt Hochwasser anderer Art, das die gesamte Region Braunschweig-Wolfsburg trifft. Nach Stürmen durch Tief „Zoltan“ und Dauerregen steigen die Pegel von Oker, Aller und Co. dramatisch an. Landschaften werden vielerorts überschwemmt, teils müssen Verkehrswege gesperrt werden, Städte und Rettungskräfte sind im Dauerkrisenmodus. Nach Jahren öffnet sich bei der Okertalsperre der Notüberlauf wieder. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagt zwischen den Jahren, dass das Bundesland solch eine angespannte Hochwasser-Situation noch nie erlebt hat.

Bild vom 27. Dezember 2023: An der Stadtgrenze zu Wolfenbüttel hat die Oker Felder überflutet. Das Wasser fließt vorbei an Leiferde (links) in Richtung der Braunschweiger Innenstadt. © FMN | Jörn Stachura

Für die Feuerwehren in der Region um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter gibt es zudem einige einschneidende Brände zu löschen. Im April und im Juni muss die Braunschweiger Feuerwehr Großbrände auf dem Alba-Gelände in Watenbüttel eindämmen. Im Mai brennt der Aldi-Markt in Gamsen nieder – später richtet sich der Verdacht gegen Jugendliche. In Wolfenbüttel steht im September wiederum der Tedi-Markt in Vollbrand – auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft bis zuletzt wegen Brandstiftung.

Neben tödlichen Unglücken – genannt seien an dieser Stelle der im Januar in Börßum verunglückte Busfahrer, der im Februar auf Klassenfahrt verstorbene Schüler aus Dorstadt oder der im Juli in Salzgitter-Bad vom Zug überfahrene Mann – bewegt viele Menschen das Schicksal eines Elfjährigen. Im Westlichen Ringgebiet Braunschweigs wird der Junge im März unter einer Straßenbahn eingeklemmt, vor den Augen weiterer Schülerinnen und Schüler. Schwer verletzt kann die Feuerwehr ihn retten – er überlebt.

Rückblick auf 2023: Große Kriminalfälle in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Das Jahr 2023 beginnt mit einem Knall – sprichwörtlich. In Torfhaus im Harz sprengen drei Männer am 14. Januar einen Bankautomaten, kapern über 120.000 Euro, bauen auf ihrer Flucht einen Unfall und nehmen in der Folge eine 69-jährige Frau aus Braunlage als Geisel, die die Täter in ihrer Garage ertappt. Doch auch der zweite Fluchtversuch scheitert: Die Polizei kann die Täter wenig später stoppen. Im Juli werden die Männer zu Haftstrafen verurteilt. Die 69-Jährige, sagt ihr Anwalt während des Prozesses, kämpft bis dato mit den traumatisierenden Erlebnissen.

Bild aus Januar 2023: Einsatzkräfte der Polizei sichern den Tatort am Torfhaus. © dpa | Matthias Bein

Auch Juan Y. wird das Jahr 2023 vermutlich nicht mehr vergessen können – konkret den 17. Juni. An diesem Tag verfolgt ihn ein Mann am Peiner Bahnhof mit einer Armbrust, schießt ihm einen Bolzen in den Rücken. Der Täter – in Springerstiefeln, Armeehose und Rechtsrock-Shirt, zudem bewaffnet mit einem langen Messer – wird wenige Minuten später von der Polizei gestellt, bevor Schlimmeres passiert. Vor Gericht wird dem Mann aus Eickenrode im Dezember Schuldunfähigkeit bescheinigt. Er wird auf unbestimmte Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die rechtsextreme Vorgeschichte wirft bis zum Schluss Fragen auf.

Es ist eine Geschichte, die auch Polizisten zunächst kaum glauben mochten: Anfang Dezember steht ein Mann vor der Wache in Wolfenbüttel – und berichtet, dass er von zwei Frauen als Auftragsmörder engagiert wurde. Als er 5000 Euro auf den Tisch legt, ist das Interesse der Beamten geweckt. Die Polizei verkabelt den 33-Jährigen – einen Kleinunternehmer, der vor acht Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen war – bei einem letzten Absprachetreffen und nimmt kurz darauf eine Frau (41) und ihre Mutter (69) fest. Im Frühsommer kommt es zum Prozess, Anfang Juni zum Urteil: Die beiden Frauen kommen in Haft.

Ein besonders großer Coup gelingt der Polizei im Mai: Im Liebenburger Ortsteil Posthof nehmen die Einsatzkräfte die wohl deutschlandweit größte Cannabis-Plantage in einer ehemaligen Fabrik hoch. Zugleich durchsuchen Polizisten in Semmenstedt den Ex-Aldi-Markt und finden eine Plantage im Aufbau. Mehrere Personen werden verhaftet. Seit Herbst laufen mehrere Prozesse gegen die mutmaßliche Bande.

Weitere Ausreißer in 2023 in Sachen Kriminalfälle:

Rückblick auf 2023: Kurioses aus der Region Braunschweig-Wolfsburg

Das Jahr 2023 hat allerdings auch so manche Kuriosität zu bieten. Gleich zu Beginn, Mitte Januar, muss die Autobahn 7 zwischen Northeim und der hessischen Landesgrenze über Tage gesperrt werden. Der Grund: Die Fahrbahn in südliche Richtung ist auf 60 Kilometern Länge komplett seifig, ein sicheres Befahren unmöglich. Die Reinigungsaktion kostet Zeit, zirka 700.000 Liter Wasser und über eine Million Euro. Der Verursacher ist bis heute nicht gefunden – die Staatsanwaltschaft in Göttingen stellt die Ermittlungen nach langem Rätselraten über die Ursache und Substanz im Frühjahr ein.

Genauso wie die A7-Verfettung tauchen sie wie aus dem Nichts auf: die Spiegeleier. Zu Beginn des Jahres kleben die Kunstwerke aus Styropor plötzlich in Braunschweig, Wolfsburg und dem Landkreis Gifhorn. Nacheinander werden sie angebracht, nacheinander gefunden – mal sind sie realistisch, mal abstrakt interpretiert. Die Initiatoren der Streetart bleiben bis heute geheim. Manche ihrer Werke hängen immer noch.

Eines der ersten entdeckten Spiegeleier in Braunschweig: das Kunststück an der Bahnbrücke des Bahnhofs Gliesmarode. © FMN | Bernward Comes

„Der Volksmund sagt, dass eines Mannes Schrott eines anderen Gold ist. Im Fall des Helmfests ist Wackens Schlamm Büddenstedts Gold“, heißt es in unserem Bericht Anfang August zum Metal-Openair im Landkreis Helmstedt. Das große Wacken-Festival versinkt zu diesem Zeitpunkt wegen des Regens in einer Schlammschlacht, Tausende sind plötzlich ohne Zugang – und das Helmfest-Team wird von einer Anfragenwelle überrollt. Besser hätte es für Büddenstedt und den Verein wohl kaum kommen können.

Rückblick auf 2023: Bei Eintracht Braunschweig bleibt es turbulent – beim VfL Wolfsburg auch

Fans von Eintracht Braunschweig haben auch 2023 eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt – geprägt von Umbrüchen. Michael Schiele muss gehen, Jens Härtel muss gehen, Peter Vollmann muss gehen. Klublegende Marc Pfitzner steht zwischenzeitlich an der Seitenlinie – seit November führen Daniel Scherning und Benjamin Kessel den Taktstock bei der Eintracht. Eine andere Klublegende, „Eisen-Ermin“ Bicakcic, wird zur Überraschung des Jahres, der Abgang von Immanuel Pherai zur (wenn auch erwartbaren) Enttäuschung. Zudem hängt mit Jasmin Fejzic der jahrelange Stammtorwart die Handschuhe an den Nagel. Der Geburtstag des Eintracht-Stadions wird gefeiert, über die abgebrochene Jahreshauptversammlung der Kopf geschüttelt.

Auf dem Platz ist es nicht minder dramatisch: Der Eintracht gelingt nach einer durchwachsenen Rückrunde erst am letzten Spieltag die Rettung – nicht aus eigener Kraft, sondern durch Schützenhilfe aus Magdeburg. In der neuen Saison folgt nach einer guten Vorbereitung und einem Überraschungssieg gegen Schalke kaum mehr etwas Produktives. Der nächste Sieg gelingt erst im November, mit dem Scherning-Debüt.

Die Derbys sind Ausreißer im Jahreskalender der Eintracht – positiv wie negativ. Positiv: Der BTSV gewinnt im März verdient durch ein Nikolaou-Tor in der Nachspielzeit, sammelt damit doppelt wichtige Punkte im Abstiegskampf und liefert – auch mit dem blau-gelben Rauch im Gäste-Bereich und einer beeindruckenden Choreo – eine Antwort auf die 96-Öl-Provokation im Mittelkreis des Eintracht-Stadions ein paar Wochen zuvor. Negativ: Das Derby im November geht verloren – und abseits des Spielfelds treibt das Derby manche Fans zu geschmacklosen wie auch gefährlichen Aktionen. Aufzuzählen sind hier die Kreuze vor den Häusern zweier Eintracht-Spieler, die Pyro-Schüsse in Fanblöcke, das Auseinandernehmen des Hannoveraner Gäste-Bereichs. Niedersachsens Innen- und Sportministerin Daniela Behrens reagiert: Die Vereine werden zum Rapport bestellt, plötzlich sind Rechnungen für Polizei-Einsätze während der Fußballspiele wieder im Gespräch.

Bei der Herrenmannschaft des VfL Wolfsburg gibt es zwar kaum personelle Umbrüche, aber dennoch wenig zu feiern: Leitet die Mannschaft von Trainer Niko Kovac das Kalenderjahr noch mit Kantersiegen ein, bleibt zu Saisonende nach schwachem Endspurt nur ein 8. Platz ohne Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. In der neuen Spielzeit rangieren die Wölfe nach einigen Niederlagen zur Winterpause sogar nur auf Rang 10. Im Januar nimmt Jörg Schmadtke wie angekündigt seinen Hut und heuert einige Zeit später überraschend bei Liverpool an. Nachfolger Marcel Schäfer kassiert im Sommer für Micky van de Ven und Felix Nmecha außergewöhnliche Millionenbeträge. Noch zwei Wolfsburger erleben gegen Jahresende ihre persönlichen Höhepunkte: Jonas Wind avanciert zum absoluten Topscorer, David Odogu zum U17-Weltmeister.

Die Frauen erleben 2023 ein ungewöhnlich schwaches Jahr, zumindest auf dem Papier: Zwar gewinnen die Frauen den DFB-Pokal und erreichen das Finale der Champions League – verlieren dies aber genauso wie das Rennen um die Meisterschaft. Und: Die Qualifikation für die neue CL-Saison misslingt. Eigentlich waren die Wolfsburgerinnen Dauergast in der Königsklasse. Immerhin: Mit der Herbst-Meisterschaft geht es in die Winterpause.

Neben „König Fußball“ – das soll in einem Jahresrückblick natürlich auch Erwähnung finden – hat die Region weitere Gewinnerinnen und Gewinner zu bieten: Der Braunschweiger TSC tanzt, wie in den vergangenen Jahren auch, in einer eigenen Liga. Die Braunschweiger Basketball Löwen zeigen sich in 2023 stärker, erleben einen Zuschauer-Boom. Der gebürtige Peiner Martin Hanne schafft es zum Jahresende in die DHB-Auswahl für die Handball-EM.

Rückblick auf 2023: Das war außerdem Stadtgespräch in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Die Pleite eines Helmstedter Autohauses zieht mehrere Episoden über das Jahr nach sich – und sorgt für viel Aufsehen. Wir berichten Ende Mai erstmals über das Verschwinden des Pilarski-Geschäftsführers, der bis dahin einen guten Ruf genießt, aber plötzlich vermeintlich mit mehreren Autos in Kommission und einer halben Million Euro Bargeld verschwindet. Die Strafanzeigen sammeln sich. Im Juli meldet sich der Mann selbst bei der Polizei und dem Insolvenzverwalter. Ermittelt wird gegen ihn wegen Bankrotts, wegen Untreue und Betrug – noch ohne Anklageerhebung. Auch bei der Teichmann Automobile GmbH desselben Eigentümers hat der Insolvenzverwalter mittlerweile das Ruder übernommen. Fortsetzung folgt.

Das Helmstedter Autohaus Pilarski im Mai 2023 – plötzlich geschlossen und leergefegt. © regios24 | Darius Simka

Begegnungen und Diskussionen mit und über den Wolf nehmen 2023 im Braunschweiger Land eine neue Qualität an. Ob in Goslar, Wolfsburg oder Peine – die Schnittmengen zwischen Tier und Mensch werden größer. Das eskaliert im Frühjahr im Landkreis Gifhorn: Vor dem Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde wird ein abgetrennter Wolfskopf, in Gifhorn ein (nicht dazu passender) Wolfstorso abgelegt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Jagdwilderei. Das Land Niedersachsen wiederum begrüßt Ende des Jahres den erleichterten Abschuss von Wölfen. Die Diskussionen werden vermutlich bleiben.

Der Krieg in Israel ab Oktober hat – verkürzt gesagt – drei Effekte auf das Braunschweiger Land: Erstens wird die Polizei-Präsenz vor jüdischen Einrichtungen erhöht, zweitens folgen sowohl pro-israelische Demonstrationen als auch viel diskutierte (und teils untersagte) pro-palästinensische Proteste – und drittens halten es Unbekannte im Oktober unter anderem in Braunschweig und Goslar für nötig, angebrachte Israel-Flaggen zu klauen. In Lebenstedt wird die Flagge vor dem Rathaus gar angezündet.

Diese Themen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg sorgten zudem für Aufsehen:

Rückblick auf 2023: Schöne Geschichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg

Ein Jahresrückblick ist nicht komplett, ohne auch die schönen Geschichten zu erwähnen. Denn in der Retrospektive bleiben häufig nur die schlimmen Meldungen hängen – obwohl das trügt.

Zu erwähnen sind an dieser Stelle ganz eindeutig die Veranstaltungen und Feiern in der Region Braunschweig-Wolfsburg: Der Schoduvel wird nach zweijähriger Pause endlich wieder zelebriert – der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands erlebt sogar Top-Wetter für den Monat Februar. Auch das dreitägige Magnifest bricht bei seinem Comeback im September alle bisherigen Besucherrekorde.

In der Umgebung feiern einige Ortschaften im Jahr 2023 Geburtstage, so etwa Wolfsburg oder Schöningen. Gerade Wolfsburg setzt mit dem Autostadt-Sommerfestival ein Ausrufezeichen im bunt gespickten Konzert- und Eventsommer – es kommen unter anderem die Hollywood Vampires, die Fantastischen Vier und die No Angels.

Das angesprochene Schöningen sorgt noch in anderer Form für Schlagzeilen über die Regionsgrenzen hinaus: Erneut wird am ehemaligen Tagebau ein Sensationsfund gemacht. Im Mai zeigen Forscher der Öffentlichkeit die wohl ältesten menschlichen fossilen Fußabdrücke, die in Deutschland bislang entdeckt wurden.

Als im Februar die Erde in der Türkei und in Syrien bebt, dauert es nicht lange, bis Menschen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg helfen wollen – und es auch tun. So starten beispielsweise Konvois mit Hilfsgütern aus Wolfsburg und Salzgitter. Auch die Spendenbereitschaft aus anderen Orten wie Braunschweig oder Gifhorn ist groß.

Womit wir beim Stichwort Ehrenamt und Engagement angelangt wären: Auch in diesem Jahr durfte unsere Zeitung Menschen aus der gesamten Region auszeichnen, die sich in besonderer Art und Weise für das Gemeinwohl einsetzen. Es gibt sie immer noch, die Heldinnen und Helden des Alltags – in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Helmstedt, Peine, Gifhorn und Wolfenbüttel!