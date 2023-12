Braunschweig. Chefredakteurin Dr. Kerstin Loehr darüber, dass Hoffnung und Zuversicht Mangelware geworden sind und wir mehr gute Nachrichten brauchen.

Erinnern Sie sich noch, wie Sie als Kind den Weihnachtsbaum in der Familie geschmückt haben? Oder haben Sie ihn erst gesehen, wenn am Heiligen Abend alles im Lichterglanz erstrahlte? Dieser Moment läutet eine Zeit ein, die anders ist – oder zumindest sein soll – als die Wochen zuvor. Wochen, die nur so vorbeirauschten, mit einer gefühlt immer schnelleren Schlagzahl von Pflicht und Kür, von Arbeit und Freizeit, von Freud und Leid. Wochen, die auch ein wenig erschöpften. Wir können die Augen nicht verschließen vor einer Welt, die uns allen große Sorgen macht. Ja, unsere „Welt ist aus den Fugen“, wie sich der verstorbene Autor Peter Scholl-Latour in seinem gleichnamigen Werk mit nahezu prophetischer Urteilskraft über die „Wirren der Gegenwart“ äußerte. Überall stehen die Zeichen auf Sturm. Eine Krise jagt die andere. Hoffnung und Zuversicht sind zur Mangelware geworden. Aber dürfen wir uns dem Pessimismus ausliefern?

Nein, denn täten wir das, wäre es um unsere Zukunft schlecht bestellt. Wir brauchen auch die gute Nachrichten. Und die möchten wir Ihnen für dieses Weihnachtsfest schenken: und zwar solche, die Sie, die Menschen in unserer Region, Jahr für Jahr durch Ihr vielfältiges bürgerschaftliches Engagement möglich machen und damit ihrer Heimat etwas zurückgeben. Meist sind Sie, die Ehrenamtlichen, still und leise unterwegs und bringen durch Ihr Tun doch so viel in Bewegung und übrigens auch immer wieder zum Nachdenken: Hätte ich selbst auch so gehandelt? Wäre ich bereit, so viel von meiner Zeit für andere zu opfern? Oder: Wäre dies oder das Engagement vielleicht eine Idee fürs nächste Jahr? Einige preisgekrönte Beispiele finden Sie hier!

In diesem inspirierenden Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachten!