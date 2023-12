Barsinghausen. Weitere Meldungen: Ein Lkw fährt in Oldenburg eine Fußgängerin an und verletzt sie tödlich. Und: Spezialkräfte-Einsatz in Hannover

Nach einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der L392 in Barsinghausen bei Hannover ist einer der Fahrer gestorben. Er erlag seinen Verletzungen trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Wagens sei schwerverletzt von einem Rettungshubschrauber abgeholt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Ein drittes Auto war ebenfalls an dem Unfall beteiligt. Zwei Insassen darin sind nach Angaben des Sprechers leicht verletzt worden. Die Unfallursache werde ermittelt.

79-jährige Fußgängerin auf Parkplatz in Oldenburg tödlich verletzt

Auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in Oldenburg ist eine 79-Jährige von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei rangierte der Fahrer des Lasters am Donnerstagmorgen, das Fahrzeug stieß dabei gegen die Frau. Diese kam zu Fall und zog sich tödliche Verletzungen zu. Der 57-jährige Fahrer des Lkw aus Oldenburg setzte dann seine Fahrt fort, konnte aber wenig später ermittelt werden, wie es hieß. Nun werde ermittelt, ob der Mann den Unfall hätte verhindern können und bemerken müssen.

Streit unter Männern löst Spezialkräfte-Einsatz aus

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus in Hannover ist ein 31-Jähriger verletzt worden. Dabei soll eine Schusswaffe eine Rolle gespielt haben, wie die Polizei mitteilte. Spezialkräfte der Polizei nahmen am frühen Freitagmorgen einen Tatverdächtigen fest. Der 31-Jährige hatte aus dem Haus flüchten und die Polizei alarmieren können. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab, weil es Hinweise auf den Gebrauch einer Schusswaffe gab. Die Hintergründe sind noch unklar. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise.

dpa