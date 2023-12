Braunschweig. Baustellen auf A1 und A7, Streik in Innenstädten. Autofahrer sollten sich vielerorts auf stockende Mobilität einstellen, sagt der ADAC.

Weihnachtszeit ist naturgemäß auch Reisezeit – sei es in den Kurzurlaub oder zur Verwandtschaft. Der ADAC in Niedersachsen erwartet auch in diesem Jahr über die Festtage teilweise deutlich eingeschränkte Mobilität. Wer vor und nach Weihnachten über die Autobahnen in Niedersachsen muss, sollte laut Prognose des Autofahrerclubs an der ein oder anderen Stelle Geduld mitbringen. Baustellen auf der A1 und A7 könnten zu Behinderungen und Staus führen.