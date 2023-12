Braunschweig. Beim „Zeitungswald“-Wettbewerb unserer Zeitung mit der Achterkerke Stiftung können Klassen einen erlebnisreichen Tag im Harz gewinnen.

Ein Ort der Vielfalt mit unterschiedlichsten Arten von Pflanzen, Pilzen, Tieren, Insekten und Lebensräumen – so lässt sich der Wald beschreiben. Und diese Vielfalt ist notwendig, damit der Wald seine wichtigen Aufgaben erfüllen kann: Etwa als Klimaschützer, Wasserspeicher und Holzlieferant. Doch die Lebensräume der Tiere und Pflanzen sind durch den Klimawandel bedroht und bereits stark zerstört.

Unsere Zeitung hat daher gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesforsten ein Pflanzgebiet ausgewählt, das wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern zu einem neuen Wald gedeihen lassen wollen. Ein Wald, der Klimaschützer wird und Mischwald werden soll – mit Buchen, Bergahorn, Spitzahorn, Weißtanne und Birken, damit er mit den veränderten klimatischen Bedingungen besser zurechtkommt als ein reiner Fichtenwald. Über 45.000 Bäume haben unsere Leserinnen und Leser dafür bereits gesponsert.

Doch es geht um mehr als ums Aufforsten. Auch die junge Generation soll ein Verständnis für den Harz, den Klimawandel, die Waldbrandgefahr und das Waldsterben erlangen. Gemeinsam mit dem Projektpartner „Achterkerke Stiftung“ möchte unsere Zeitung daher alle Schülerinnen und Schüler zum „Zeitungswald“-Wettbewerb einladen. Von der ersten bis zur zehnten Klasse können alle Schulen teilnehmen und sich mit den folgenden Fragen beschäftigen: Was könnt ihr tun, damit es dem Wald besser geht? Welche Möglichkeiten habt ihr als Klasse oder Schule, um dem Wald zu helfen? Ob Fotostory, Film, Gedicht oder Mitmach-Aktion – wir freuen uns auf alle Beiträge.

Bis zum 31. Januar 2024 können sich Klassen mit ihren Ideen bewerben. Bewerbungen können ab sofort unter: zeitungswald-harz@funkemedien.de eingereicht werden. Gewinnen können die Klassen einen Ausflug in den Harz.

Unsere Zeitung hat den beiden Vorstandsmitgliedern der Achterkerke Stiftung, Nora Achterkerke und Heinz-Egon Achterkerke, fünf Fragen zur Bedeutung des Waldes im Harz und der Förderung von Kindern gestellt:

Die Förderung von Kindern liegt der Achterkerke-Stiftung seit vielen Jahren am Herzen. Wie kam es dazu?

Heinz-Egon Achterkerke: Als Jugendlicher wurde ich ebenfalls gefördert. Im Alter habe ich erkannt, wie wichtig eine frühzeitige Unterstützung im Kindesalter ist. Deswegen gründeten wir 2008 unsere Stiftung mit dem Zweck, Kinder und Jugendliche in sämtlichen Bereichen ihrer Entwicklung zu fördern.

Der „Zeitungswald“-Wettbewerb fördert auch den Bezug der Kinder zur Natur. Warum ist Ihnen dies ein wichtiges Anliegen?

Nora Achterkerke: Wir erleben die Auswirkungen des Klimawandels hautnah mit. Gleichzeitig sehen wir immer wieder, wie Falschinformationen diese Thematik durchziehen. Wir möchten für Aufklärung sorgen und dass die Kinder am Beispiel des Zeitungswaldes lernen, was mit der Natur passiert und was jeder Einzelne tun kann, um Klima und Umwelt zu schützen.

Warum sollten Kinder aus Ihrer Sicht mehr in und von der Natur lernen?

Nora Achterkerke: Die Natur ist der Ursprung eines jeden Lebewesens. Wir stehen in unmittelbarer Wechselwirkung zu ihr. Geht es der Natur immer schlechter, werden auch wir das zu spüren bekommen. Umso wichtiger ist es vor Ort die Natur mit ihrer bunten Vielfalt, aber auch mit ihrer Verletzbarkeit, zu erleben und zu verstehen.

Durch den Wettbewerb wird auch die Aufforstung im Harz vorangetrieben und ein neues Stück Wald wird entstehen. Sie setzen sich damit auch für den Harz ein, wieso?

Heinz-Egon Achterkerke: Der Harz ist ein Stück unserer schönen Region und Heimat. Oftmals sind wir im Harz unterwegs und haben mit erschrecken seine Entwicklung erlebt. Durch das Projekt „Zeitungswald“ können wir aktiv etwas tun und uns hoffentlich in einigen Jahren wieder an einer grünen und gesunden Harzlandschaft erfreuen.

Sie werden auch in der Jury zum Zeitungswald-Wettbewerb vertreten sein. Geben Sie den Klassen doch einen Tipp: Worauf werden Sie bei der Auswahl besonders viel Wert legen?

Nora Achterkerke: Uns ist wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit der Problematik im Harz auseinandersetzen. Wir erhoffen uns vielfältige kreative Arbeiten, welche das Thema vielseitig beleuchten.