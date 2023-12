Schöningen. Das Angebot des Jugend-Rot-Kreuz ergänzte den Weihnachtsmarkt in der Stadt der Speere. Den Teig stellte die Klosterbäckerei.

Louis (7) und Elias (8) sind ganz emsig. Großzügig bestreichen sie die Plätzchen vor sich mit Zuckerguss, um ihr Werk sogleich mindestens ebenso großzügig mit süßen Streuseln zu vollenden. Schokolade mögen sie am liebsten. Die beiden Jungs waren am Sonntag in der Weihnachtsbäckerei des Jugend-Rot-KreuzSchöningen. Das Angebot war Teil des Weihnachtsmarktes in der Stadt der Speere, unterstützt von der Schöninger Werbegemeinschaft. Den Keksteig hat die Klosterbäckerei spendiert.