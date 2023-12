Braunschweig. Der 2007 in Braunschweig zu lebenslanger Haft verurteilte sogenannte „Torso-Mörder“ hat im Gefängnis mit Drogen gehandelt.

In dem seit Anfang November laufenden Prozess um illegale Drogengeschäfte in verschiedenen Haftanstalten hat das Landgericht Göttingen nunmehr das Urteil verkündet. Der 62-jährige Hauptangeklagte, der 2007 wegen des sogenannten „Torso-Mordes“ vom Landgericht Braunschweig zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war, erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Die Kammer hielt es nach Angaben einer Gerichtssprecherin für erwiesen, dass der Angeklagte in fünf Fällen gewerbsmäßigen Handel mit neuen psychoaktiven Stoffen betrieben hatte.

62-Jähriger will im Gefängnis mit Drogen handeln

Ein 58-jähriger ehemaliger Knastkumpan des 62-Jährigen erhielt wegen Handeltreibens mit neuen psychoaktiven Stoffen in fünf Fällen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. In diese Strafe ist eine frühere Verurteilung von zwei Jahren und zwei Monate einbezogen, so dass sich die damals verhängte Gesamtstrafe um ein halbes Jahr erhöht. Der 41 Jahre alte Sohn des Hauptangeklagten erhielt wegen versuchten Inverkehrbringens von neuen psychoaktiven Stoffen eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je fünf Euro (insgesamt 75 Euro).

Der 62-jährige Hauptangeklagte sitzt bereits seit mehr als 15 Jahren wegen eines aufsehenerregenden Mordes in Haft. Der Schlachtermeister aus Vienenburg (Kreis Goslar) hatte im Februar 2007 einen 35-jährigen Bordellbetreiber aus Bad Gandersheim getötet und anschließend dessen Leiche zerstückelt und in die Okertalsperre geworfen. Eine Spaziergängerin hatte damals den Torso entdeckt, später bargen Taucher dann weitere Körperteile des Getöteten. Hintergrund der Tat soll ein Streit um Geld gewesen sein. Der Schlachtermeister hatte sich mit 300.000 Euro an einem Sex-Klub des 35-Jährigen in Hildesheim beteiligt. Als die zugesagte Rendite ausblieb, kam es zum tödlichen Streit.

Auch Sohn des Schlachtermeisters ist wieder von der Partie

Einige Jahre nach dem ersten Mordprozess geriet auch der Sohn des Schlachtermeisters als mutmaßlicher Mittäter ins Visier der Ermittler. Im Januar 2011 verurteilte ihn das Landgericht Braunschweig ebenfalls zu lebenslanger Haft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der heute 41 Jahre alte Sohn an dem Mord beteiligt gewesen war: Nachdem sein Vater dem Bordellchef in den Bauch geschossen hatte, habe er dem Opfer einen tödlichen Stich ins Herz zugefügt.

Knastkumpan besorgt die Drogen

Der 58-jährige Mitangeklagte hatte eine Zeitlang gemeinsam mit dem 62-Jährigen in der JVA Wolfenbüttel eingesessen. Er hatte gleich zu Beginn des Prozesses ein umfassendes Geständnis abgelegt. Zu den angeklagten Taten kam es, als er wieder auf freiem Fuß war. Seinen Angaben zufolge hielt er auch nach seiner Entlassung weiter Kontakt zu dem eine lebenslange Haftstrafe absitzenden Fleischermeister. Ab dem Frühjahr 2021 habe der 62-Jährige bei ihm telefonisch Drogenbestellungen aufgegeben, sagte er.

Mitangeklagter tränkte Papier mit illegalen Substanzen

Er sei dann auf dessen Bitten zu mehreren Treffen mit ihm unbekannten Personen gefahren, unter anderem nach Hannover, Northeim, Braunschweig und Vienenburg. Dort habe er von den Kontaktpersonen die Materialien zum Präparieren von Briefen erhalten. Er habe dann entsprechend der Anweisungen DIN-A-4-Bögen mit den illegalen Substanzen getränkt und diese in einem dicken Album über die Geschichte des FC Bayern gepresst und getrocknet. Anschließend habe er die mit psychoaktiven Stoffen getränkten Papiere an Häftlinge in verschiedenen Justizvollzugsanstalten verschickt. Teilweise seien die Briefe als Anwaltspost getarnt gewesen.

Drogen-Post fiel Justizbeamten auf

Das illegale Treiben blieb nicht unbemerkt: In mehreren Haftanstalten wurden Justizbeamte auf verdächtige Postsendungen aufmerksam und beschlagnahmten die Briefe. Im Sommer 2021 durchsuchten Polizisten dann unter anderem die Wohnung und die Arbeitsstätte des 58-Jährigen. Dort fanden sie neben verdächtigen Substanzen und einschlägigen Utensilien auch einen USB-Stick, auf dem Absender- und Empfängeradressen und gefälschte Anwaltsschreiben gespeichert waren.

Fleischermeister gesteht - und wollte Sohn „etwas Gutes tun“

Der 62-jährige Hauptangeklagte hatte im weiteren Verlauf des Prozesses gestanden, bei dem früheren Knastkumpanen psychoaktive Stoffe bestellt zu haben. Der Angeklagte begründete dies damit, dass ihn Mitgefangene unter Druck gesetzt hätten. Er habe dem 58-jährigen mitgeteilt, wo er die Substanzen besorgen sollte, und ihm die Adressen der Gefangenen genannt, welche die präparierten Postsendungen mit den psychoaktiven Stoffen bekommen sollten. Eine der mit illegalen Substanzen präparierten Sendungen habe an seinen ebenfalls in Haft sitzenden Sohn gehen sollen. Er habe diesem zu dessen Geburtstag„etwas Gutes tun“ wollen.