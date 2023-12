Halberstadt. Eine Tour auf den Brocken ist heute keine gute Idee. Auch bei uns machen sich die Wind-Ausläufer bis zum späten Nachmittag noch bemerkbar.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis Montagabend für den Oberharz vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 115 Kilometern pro Stunde. In Lagen über 1000 Metern könnten orkanartige Böen in der Stufe drei von vier vorkommen, teilte der DWD in der Nacht zu Montag auf seiner amtlichen Warnkarte im Internet mit.

Die Warnung gilt seit dem frühen Montagmorgen bis Montag um 21 Uhr. Der DWD rät, Gegenstände im Freien zu sichern und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Von einem Aufenthalt im Freien wird dringend abgeraten. Insbesondere von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen solle Abstand gehalten werden. Es könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Wegen des Wetters fährt die Brockenbahn auch heute zwischen Schierke und dem Brocken nicht.

Sturmböen in der Region Braunschweig bis 17 Uhr möglich

In Braunschweig, Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel und Teilen des Kreises Helmstedt sind noch bis 17 Uhr Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu Tempo 80 möglich. In Wolfsburg und Gifhorn windet es bis Tempo 65.

red/dpa