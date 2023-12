Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In der Folge von „Familienklima“ geht es um Müll und engagierte „Trash Tracker“.

Neulich war ich mit unserer fünfjährigen Tochter einen Tag in Bremen. Sie wollte unbedingt die Bremer Stadtmusikanten sehen, die sie aus ihrem Märchenbuch kennt. Doch die zugegebenermaßen recht winzige Statue mit dem Esel, dem Hund, der Katze und dem Hahn am alten Bremer Rathaus sorgte nicht für langanhaltende Euphorie. Offenbar hatte sie Spektakuläreres erwartet. Dafür sorgte etwas Anderes beim Spaziergang an der Weser für anhaltende Entrüstung.

An der „Schlachte“, dem alten Bremer Hafen, ist abends einiges los. Die Folgen sieht man dann am nächsten Tag. „Hier liegt eine Glasflasche. Und hier noch eine. Und hier ganz viele Bierdeckel (Anm.: Sie meint Kronkorken). Warum schmeißen die das hier hin?“, fragte die Fünfjährige mit einer Fassungslosigkeit, die bei Erwachsenen wie gespielt wirken würde. Doch bei einem Kind nicht. Es versteht wirklich nicht, warum Menschen ihren Müll überall hinschmeißen und nicht in die Mülleimer. Ist ja eigentlich auch nicht zu verstehen.

Die „Trash Tracker“ aus Braunschweig wollen die Umwelt sauberer machen

Doch es gibt auch Menschen, die sich dagegen wehren. Wie die „Trash Tracker“ in Braunschweig. Etwas platt zusammengefasst, sind das Männer und Frauen, die sich zusammengeschlossen haben, um Müll aus der Umwelt zu entfernen. Aber nicht einmal im Jahr, sondern regelmäßig. Und sie dokumentieren das, etwa bei Instagram („trash_tracker_“). Die Müllmengen, die bei ihren „Spaziergängen“ zusammenkommen, sind schon erschreckend, einfach zum Kopfschütteln.

Aber die „Trash Tracker“ beschränken sich nicht aufs reine Müllsammeln. Sondern sie machen sich auch Gedanken, wie es zu verhindern ist, dass der Müll überhaupt in der Natur landet. Auf ihrer Homepage www.trash-tracker.com stellen sie drei Konzepte vor, unter anderem eine Station, an der sich Interessierte mittels QR-Code mit Müllgreifern, Handschuhen und Müllsäcken ausstatten können, um Unrat zu sammeln, der dann später auch an der Station abgegeben werden kann. Oder die Einführung eines Punktesystems, um mittels eines intelligenten Behälters eingeworfenen Müll gegen Gutscheine oder Rabatte bei lokalen Märkten tauschen zu können.

In ihrem Online-Kalender können Interessierte nachschauen, wann die nächste Sammelaktion stattfinden, und sich anschließen – in Braunschweig, aber auch in Wolfsburg. Unsere fünfjährige Tochter wäre bestimmt auch gerne mal dabei. Müll in der Natur macht sie echt sauer. Wehe dem, der mal vor ihren Augen Abfall liegen lässt. In dessen Haut möchte ich nicht stecken.

Haben Sie Ideen, Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie mir: timo.keller@funkemedien.de.

