Hannover. Verspätungen von teilweise mehreren Stunden sind die Folge. Neben Fernverkehrszügen ist auch die Westfalenbahn betroffen.

Ein Oberleitungsschaden sorgt seit Stunden im Großraum Hannover für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Etwa 800 Meter östlich vom Hauptbahnhof sei – verursacht von einem Zug – eine Oberleitung abgerissen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochnachmittag. Es seien mehrere Gleise von Sperrungen betroffen, vor allem Reisen in Richtung Osten seien derzeit ein Problem.

Die Deutsche Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, dass alle Fernverkehrszüge mit Halt in Hannover betroffen seien. Aber auch Fahrgäste der Westfalenbahn sind betroffen. Die Züge starten und enden in Lehrte. Ein Bahnersatzverkehr ist eingerichtet. Es werde mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung gearbeitet. Verspätungen von teils mehreren Stunden sind die Folge.

Wann der Bahnverkehr wieder normal fließen kann, ist völlig offen

Nach Angaben der Bundespolizei muss dafür der Strom abgeschaltet werden, bevor mit der Instandsetzung begonnen werden kann. Wann sich der Bahnverkehr rund um Hannover wieder normalisieren könne, sei überhaupt nicht abzuschätzen, sagte der Polizeisprecher.

dpa