Hannover. Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer, Personalmangel, Inflation: Top-Gastronom Christoph Elbert will das „11A“ für drei Monate schließen.

Christoph Elbert (61) aus Hannover macht dicht. Ab Januar will er streiken. Dann schließt der Gastronom sein Lokal „11 A“ am Küchengarten für ganze drei Monate. Warum er das tut? Es ist ein stiller Protest gegen die Wiedereinführung der Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf Speisen am Platz. Es ist auch der Versuch, Aufmerksamkeit für eine von Krisen gezeichnete Branche zu erzielen. Elbert: „Mir war immer klar, dass die 19 Prozent zurückkommen werden. Wir hätten einfach ein Jahr mehr Zeit gebraucht, um uns zu konsolidieren.“ Das sind Worte, die er an die Politik richtet. Aber er wendet sich auch an die Verbraucher: „Essen gehen wird teurer werden. Ich würde mich freuen, wenn der Konsument das weiß, und dem mit Fairness begegnet.“