Hannover. Die Zusammenarbeit im Rat der Stadt habe nicht geklappt, erklärt die SPD. Zudem rief Belit Onays Mobilitätskonzept Kritik hervor.

Die SPD hat das Bündnis mit den Grünen im Rat der Stadt Hannover beendet. Hintergrund sei nicht nur das Mobilitätskonzept, sagte Daniel Cord, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Region Hannover, am Montag. Vielmehr habe die Zusammenarbeit in der Koalition nicht geklappt. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte mit seinem Plan, bis zum Jahr 2030 eine nahezu autofreie Innenstadt zu schaffen, auch Kritik ausgelöst.

Die Hand in Richtung der Grünen bleibe ausgestreckt, sagte Cord. Die SPD wolle nicht in eine neue Koalition einsteigen, sondern auf das Konzept wechselnder Mehrheiten im Rat setzen.

Die Aufkündigung der Koalition sei keine gute Nachricht für Hannover – insbesondere nicht in solch turbulenten Zeiten, reagierte Oberbürgermeister Onay über den Kurznachrichtendienst X. Er rief zur Zusammenarbeit auf: „Alle demokatischen Kräfte im Rat sind nun gefragt, pragmatisch und kooperativ zusammenzuwirken“, schrieb Onay. Unüberbrückbare inhaltliche Differenzen gibt es aus seiner Sicht nicht. Der Rathauschef muss sich seine Mehrheiten im Rat nun suchen. Die SPD könnte theoretisch auch gemeinsam mit CDU und FDP Vorhaben blockieren.

Hannoveraner Grüne reagieren trotz „Reibungen“ mit SPD überrascht

Die Grünen in Hannover haben überrascht auf die Aufkündigung des gemeinsamen Bündnisses im Rat der Stadt Hannover durch die SPD reagiert. Der plötzliche Bruch komme „inmitten konstruktiver Gespräche und stellt die Stadtgesellschaft vor eine politische Krise“, teilte der Stadtverband am Montag mit. Die Grünen sprachen von einem „progressiven Bündnis“, das viel für Hannover erreicht habe. Sie räumten ein, dass es in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit dem geplanten Mobilitätskonzept rund um eine fast autofreie Innenstadt „Reibungen“ zwischen den Koalitionspartnern gegeben habe.

Die Menschen in Hannover hätten 2021 „mit einer großen Mehrheit für eine Fortschrittskoalition gestimmt“, mahnte Hannovers Grünen-Chefin Claudia Görtzen. „Sie erwarten zu Recht, dass die gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger konstruktiv zusammenarbeiten und gemeinsam Lösungen präsentieren. Unsere Türen bleiben weiterhin geöffnet.“ Die Grünen boten der SPD an, sich wieder an einen Tisch zu setzen und die Koalition fortzusetzen: „Die Herausforderungen und Projekte sind zu wichtig und zu groß, als dass sie wegen politischer Spielereien scheitern sollten.“

