Braunschweig. Das Wolfenbütteler Reiseunternehmen „Der Schmidt“ spendet Bäume für den Zeitungswald und unterstützt damit die Aufforstung im Harz.

Der Zustand des Waldes ist bedenklich. Die Monokulturen aus Fichten- und Kiefern-Wäldern haben keine Zukunft mehr. Sie kommen mit dem Klimawandel nicht klar. Nur ein vielfältiger Mischwald wird mit den sich ändernden klimatischen Bedingungen eine Zukunft haben. Die Bäume im Harz sind zudem den Borkenkäfern hilflos ausgeliefert, die sich besonders in warmen, trockenen Sommern wohlfühlen und sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt haben.

Doch es gibt etwas, was getan werden kann, damit sich die Wälder wieder erholen: Bäume pflanzen. Unsere Zeitung hat daher gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesforsten ein Pflanzgebiet ausgewählt, welches wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern aufforsten. Unser Ziel: 50.000 Bäume in fünf Jahren, damit ein Mischwald mit Buchen, Bergahorn, Spitzahorn, Weißtannen und Birken entstehen kann, der mit den klimatischen Bedingungen besser zurechtkommt.

1000 Bäume für den Zeitungswald im Harz

Diesem Ziel sind wir durch die Unterstützung des Wolfenbütteler Reiseunternehmens „Der Schmidt“ nun ein gutes Stück nähergekommen. 1000 Bäume haben sie für die Aufforstung im Harz gespendet – dies entspricht zudem einer jährlichen CO2-Speicherung von etwa zwei Tonnen. Von Christian Klose, Chefredakteur unserer Zeitung, und Fabienne Deckow, Projektverantwortliche unseres Medienhauses, haben sie dafür eine symbolische Baumurkunde im Medienhaus erhalten.

Vorangegangen ist dieser Spende ein „Sonderflug“, den das Reiseunternehmen im Oktober angeboten hatte. Vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg nach Neapel, um dort das Flugzeug zu taufen, und am gleichen Tag wieder zurück – unsere Zeitung berichtete. Ein Sonderflug, der auch für Kritik gesorgt hatte, am Ende aber nach Angaben des Unternehmens gut gebucht wurde. „Mit den Gewinnen dieser Aktion möchten wir nun etwas Gutes tun“, sagt Geschäftsführer Georg Wilhelm Schmidt und ergänzt: „Der Harz liegt uns, als Unternehmen aus der Region, am Herzen und wir freuen uns, dass wir ein lokales Projekt unterstützen können.“

Und auch Geschäftsführer Philipp Cantauw stimmt zu: „Es ist schön, dass wir der Region über diese Aktion etwas zurückgeben können.“