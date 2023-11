Goslar. Versicherer haben die vergangenen 20 Jahre ausgewertet – die Schäden in der Region Braunschweig-Wolfsburg unterscheiden sich deutlich.

Der Landkreis Goslar hat im Zeitraum von knapp 20 Jahren in Niedersachsen die schwersten Schäden durch Extremwetter erlitten. Sturm, Hagel oder Überschwemmungen durch Starkregen und Hochwasser richteten von 2002 bis 2021 mit durchschnittlich 4000 Euro dort den landesweit höchsten Schaden an Gebäuden an, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Bilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorgeht.

Den teuersten Schadensdurchschnitt mit 21.100 Euro erreichte der Landkreis Goslar 2017. Grund dafür waren gleich mehrere schwere Unwetter in jenem Jahr. Am glimpflichsten kamen in den untersuchten 20 Jahren die Einwohner der Stadt Oldenburg davon. Dort beträgt der Schaden knapp 900 Euro je Gebäude.

Extremwetter-Schäden in der Region Braunschweig-Wolfsburg – das sind die Durchschnittswerte

Wie sieht es in der Region Braunschweig-Wolfsburg aus? Eine Übersicht:

Kommune Schaden in 20 Jahren pro Gebäude Stadt Braunschweig 2029 Euro Stadt Wolfsburg 3643 Euro Stadt Salzgitter 1890 Euro Landkreis Helmstedt 2129 Euro Landkreis Gifhorn 1800 Euro Landkreis Wolfenbüttel 1814 Euro Landkreis Peine 2580 Euro Landkreis Goslar 3952 Euro

Die Daten zeigen: Gleich hinter dem Landkreis Goslar verzeichnen Wolfsburg und Peine die nächsthöchsten Schadenssummen in ganz Niedersachsen – noch über den Küstenregionen Aurich oder Wittmund. Die anderen Kommunen im Braunschweiger Land rangieren deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von etwa 2900 Euro je Gebäude.

dpa/red