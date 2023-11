Hannover. In Hannover ist derzeit der Tannenbaum an der Marktkirche Gesprächsthema Nummer eins – aber nicht in positivem Sinne. Darum geht es.

Der Weihnachtsbaum vor der Marktkirche in Hannover ist zum Gesprächsthema in der niedersächsischen Landeshauptstadt geworden. In Sozialen Medien, aber auch Lokalzeitungen, war der Spott über den am Wochenende aufgestellten Baum groß. Was ist passiert? Wegen seines kahl wirkenden Erscheinungsbildes wurde der Nadelbaum etwa als „hässlich“ oder „peinlich für Hannover“ bezeichnet.

Der Grund für die Häme ist nach Angaben der Stadt Hannover relativ simpel. Beim Transport des rund 20 Meter hohen Baumes sind zwei Äste in etwa sieben Metern Höhe abgebrochen. „Im oberen Bereich sieht der Baum zweifelsfrei besser aus“, teilte die Stadt am Montag auf dpa-Anfrage mit. Allerdings müsse berücksichtigt werden, „dass es sich um ein Naturerzeugnis handelt und gleichbleibende Qualität in jedem Jahr nicht zu erwarten ist.“

Hannoveraner Weihnachtsbaum: Äste bei Transport aus Schleswig-Holstein abgebrochen

Für die Auswahl des Baumes gelten die Kriterien eines schönen Wuchses sowie dass der Baum gerade und etwa 20 Meter hoch sei. Das beauftragte Unternehmen sei bis nach Schleswig-Holstein gefahren, um einen passenden Baum zu finden, hieß es von der Stadtverwaltung.

Die Stadt Hannover rechnet damit, dass sich die Häme um den Baum bald legt. Nach der erfolgten Dekoration mit über 2000 Lampen werde er auch in diesem Jahr zur „gewohnten Weihnachtsmarktatmosphäre beitragen“, hieß es aus dem Rathaus.

dpa