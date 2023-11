Delmenhorst. Der 25-Jährige hatte zuvor in seinem Wohnhaus randaliert, ging dann auf die Beamten los. Die Blaulicht-Nachrichten aus Niedersachsen.

Ein mit einer Axt bewaffneter Mann ist in Delmenhorst von der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Der 25-jährige Mann soll die Beamten zuvor angegriffen haben, teilte die Polizei am Montagabend auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, mit. Der Tatort wurde demnach abgesperrt.

Nach Angaben der Ermittler soll der Mann zuvor in einem Wohnhaus randaliert haben. Anschließend habe er dann das Gebäude verlassen und mit der Axt auf ein Auto eingeschlagen. Dann habe er die Beamten wahrgenommen und sie attackiert. Ein 27 Jahre alter Polizist und eine 25 Jahre alte Polizistin seien unverletzt geblieben.

Angaben zu weiteren Hintergründen machten die Ermittler zunächst nicht. Mit dem tödlichen Unfall eines Fußgängers am Sonntag und der anschließenden Flucht des Verursachers stehe die Tat nicht im Zusammenhang.

29-Jähriger fährt auf Zugkupplung von Holzminden nach Höxter

Auf der Anhängerkupplung eines Personenzuges ist ein Mann von Holzminden in Niedersachsen bis Höxter in NRW gefahren. Laut Mitteilung der Polizei von Montag waren Polizeibeamte nach einem Notruf zum Bahnhof nach Höxter geeilt. Als der Zug aus Holzminden am Samstagabend eintraf, saß ein 29-Jähriger auf der hinteren Kupplung des Zuges und hielt sich nur mit den Händen fest.

Nach Angaben der Polizei stand er bei der rund zehn Kilometer langen Tour unter Drogen und gab an, kein Geld für eine Fahrkarte zu haben. Zeugen hatten beobachtet, wie er zuerst im Zug saß und dann vor einer Ticketkontrolle geflohen war.

