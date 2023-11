Braunschweig. Dr. Tina Siegmund hilft am Klinikum Braunschweig Menschen mit Brustkrebs. Was es für Tumor-Arten gibt und was sie Betroffenen rät.

Dr. Tina Siegmund ist seit einem Jahr Oberärztin der Senologie / des Brustzentrums am Städtischen Klinikum Braunschweig (SKBS). Sie studierte und arbeitete zuvor in Berlin. Von Anfang an schlug ihr Herz als Ärztin für die Brust: Um möglichst umfassend helfen zu können, bildet sie sich fort und erweitert ihre Fähigkeiten. Das umfasst unter anderem Ultraschall, medikamentöse Tumortherapie und Brust-Operationen. Wir sprachen mit ihr über Vorsorge, die unterschiedlichen Arten von Tumoren und die enge Zusammenarbeit mit der plastischen Chirurgie.