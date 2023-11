Braunschweig. Am Dienstag wird der Psychologe Stephan Heinzel erklären, wie er sich den Wandel wünscht und was er von der „Letzten Generation“ hält.

Am Dienstag, 19 Uhr, geht es im Braunschweiger Haus der Wissenschaft um die Frage „Übers Klima reden - wie kann das gelingen?“. Die Reihe „NDR Info-Wissenschaft aus Braunschweig“ wird von NDR Info und dem Haus der Wissenschaft veranstaltet, der Eintritt ist frei. Die Moderatorin Dr. Yasmin Appelhans (von NDR Info) wird auf dem Podium diskutieren mit der Verhaltensökonomin Dr. Christine Merk, die unter anderem am Institut für Weltwirtschaft in Kiel arbeitet, und mit Dr. Anne Reif, die als Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Hamburg und der TU Braunschweig lehrt. Der Dritte im Bunde ist Prof. Dr. Stephan Heinzel. Er ist Psychologe mit Schwerpunkt Klimakrise und psychische Gesundheit an der TU Dortmund - und spricht vorab bei uns im Interview.