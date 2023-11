Wolfenbüttel. Bei einem Parkhaus-Unfall entstehen etwa 10.000 Euro Schaden. In der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel hauen Fahrer nach Unfällen ab.

Gleich drei Fälle, die die Beamten in Wolfenbüttel beschäftigen, hat die Polizei am Samstagmorgen in einer Pressemitteilung publik gemacht. Dabei geht es um einen folgenschwereren Verkehrsunfall im Parkhaus am Wolfenbütteler Rosenwall sowie um Unfallfluchten in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel, bei denen die Polizei Zeugen sucht.

Unfall im Parkhaus am Rosenwall in Wolfenbüttel: Einparkmanöver geht schief

Ihren Besuch am Freitagnachmittag im Parkhaus am Wolfenbütteler Rosenwall wird eine 85-jährige Frau wohl so schnell nicht vergessen: Beim Versuch, ihren Mazda vorwärts in eine Parklücke einzuparken, machte die Seniorin einen folgenschweren Fehler und fuhr ungebremst gegen die Betonwand des Parkhauses. Dabei wurde nicht nur die Unfallverursacherin selbst, sondern auch eine 76-jährige Mitfahrerin, die auf der Rückbank des Fahrzeuges saß, verletzt. Der Aufprall auf die Betonwand war dermaßen heftig, dass sogar die Airbags des Fahrzeuges auslösten, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Da der Mazda mit einem Automatikgetriebe ausgestattet war, wird nun ermittelt, ob die Autofahrerin bei ihrem Einparkmanöver das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hat. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ihr Fahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Polizei geht von einem Totalschaden aus. Die beiden Frauen wurden mit einem Krankenwagen ins Klinikum gebracht, wo eine stationäre Aufnahme erfolgte. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Unfallfluchten in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Am Freitagmorgen stellte derweil der Halter eines VW Golf fest, dass der Außenspiegel der Fahrerseite einen Schaden aufwies. Offenbar war in der Nacht zuvor ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem geparkten VW Golf kollidiert. Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW Golf war am Fahrbahnrand der Elbinger Straße in Wolfenbüttel abgestellt. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

In der Schulstraße in Klein Flöthe ereignete sich am letzten Donnerstagnachmittag ein ähnlicher Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten VW T-Roc streifte. Den dadurch entstandenen Schaden am vorderen Radkasten des geparkten Fahrzeuges ignorierte der Unfallverursacher und flüchtete stattddessen vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeistation Schladen unter der Telefonnummer 05335/92966-0 entgegen.

red