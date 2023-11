Braunschweig. Hunderte Geschädigte erhalten derzeit per Mail ein offizielles Schreiben. Die Verdächtigen sollen mit fremden Punkten eingekauft haben.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig und die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel führen derzeit ein gemeinsames Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrug und Datenhehlerei.

Drei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, im Zeitraum vom Januar 2023 bis März 2023 zu Unrecht Payback-Zugangsdaten erlangt, sich Zugriff auf die Nutzerkonten verschafft und die Payback-Punkte dann in Geschäften oder online eingesetzt zu haben. Im Zuge der Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit Payback ergeben sich laut Polizei nun begründete Hinweise darauf, dass mutmaßlich mehrere hundert unbekannte Personen aus ganz Deutschland durch die drei Tatverdächtigen geschädigt wurden.

Payback-Punkteklau: Alle Geschädigten werden zeitnah per Mail angeschrieben

Dem Ermittlungsteam liegen die E-Mail-Adressen der Geschädigten vor, jedoch nicht deren Identität. Deshalb wenden sich die Behörden nun per Mail an die Betrugsopfer, um deren Identität in Erfahrung zu bringen. Falls Zweifel an der Glaubhaftigkeit bestehen, könne man sich auf dem X- und Facebookkanal der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel darüber informieren.

Alle Geschädigten werden zeitnah per Mail angeschrieben und gebeten, sich ausschließlich über die „Antwortfunktion“ der Mail mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen. Ihnen wird anschließend ein Zeugenfragebogen zugesandt, in denen die Geschädigten dann einige Fragen zur Tat beantworten müssen. Die Antwort auf diese Mail und die Rücksendung des Zeugenfragebogens gilt gleichzeitig auch als Strafanzeigenerstattung.

red