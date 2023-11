Hildesheim. Die Hochwasserzentrale in Hildesheim rechnet in den nächsten Tagen mit der Überschreitung von bestimmten Meldestufen. Was das bedeutet.

Wegen anhaltender Regenfälle besteht entlang von Teilen der Flüsse Aller und Leine Hochwassergefahr. Für die restliche Woche ist damit zu rechnen, dass die Wasserstände in den Mittel- und Unterläufen der Vorfluter Leine und Aller konstant ansteigen und vorerst auf erhöhtem Niveau bleiben, wie die landeseigene Hochwasservorhersagezentrale in Hildesheim am Dienstag mitteilte. Die erwarteten Regenmengen können demnach zusammen mit den ohnehin bereits feuchten Böden in den kommenden Tagen zu Überschreitungen von sogenannten Meldestufen führen.

Etwa sei ab dem Mittwochmorgen an dem Allerzufluss Fuhse eine Überschreitung der Meldestufe zwei möglich, teilte die Behörde mit, die zum Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) gehört. Bei dieser Meldestufe können vor allem land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden. Insgesamt gibt es vier Meldestufen. Schon ab der Nacht zum Mittwoch kann es in den kleineren Zulaufgewässern und an der Leine zu kleinen Ausuferungen kommen.

dpa