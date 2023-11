Uelzen. Wegen Bauarbeiten des Netzbetreibers fallen im November einige Züge aus. Wie Sie dennoch zum Ziel kommen, lesen Sie hier.

Wegen Bauarbeiten kommt es vom 17. November abends bis zum 27. November auf der Strecke zwischen Uelzen und Wieren in beiden Richtungen zu Zugausfällen, wie das Eisenbahnverkehrsunternehmen erixx mitteilt. In den Abend- und Nachtstunden vom 23. auf den 24. November fallen zusätzlich auf dem Abschnitt von Wieren nach Bad Bodenteich in beide Richtungen Züge aus.

Busse ersetzen Züge zwischen Uelzen und Wieren

Grund für die Ausfälle sind Bauarbeiten des Netzbetreibers, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Für alle Zugausfälle wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Weitere Details sind in den Baustellenfahrplänen auf der Website www.erixx.de einsehbar.