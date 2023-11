Twistringen. Zudem ist es in Nienburg zu einem schweren Unfall mit einem Rettungswagen gekommen. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Eine Scheune in Twistringen (Landkreis Diepholz) ist in der Nacht zum Samstag komplett niedergebrannt. Dabei entstand auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Hofs ein Sachschaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Bewohner des benachbarten Wohnhauses brachten sich unverletzt in Sicherheit.

Den Angaben zufolge stand die Scheune beim Eintreffen der knapp 100 Einsatzkräfte bereits vollständig in Flammen. Unter anderem ein darin parkender Traktor brannte aus. Ein Auto sowie das Wohnhaus wurden durch die Nähe zum Feuer beschädigt. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.

Rettungswagen kollidiert mit Auto - sieben Verletzte

Ein Rettungswagen ist in Nienburg mit einem Auto zusammengestoßen, umgekippt und gegen drei weitere Autos geschleudert worden. Bei dem Unfall am Freitag wurden insgesamt sieben Menschen verletzt, wie die Freiwillige Feuerwehr Nienburg mitteilte. Der Rettungswagen sei mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen und bei Rot auf eine Kreuzung gefahren, wo er mit dem Auto kollidierte.

Ein Rettungshubschrauber flog den Beifahrer des Rettungswagens ins Krankenhaus. Vier weitere Verletzte kamen ebenfalls in umliegende Kliniken, zwei Menschen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Details zur Schwere der Verletzungen konnte die Feuerwehr zunächst nicht nennen.

dpa