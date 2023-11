Braunschweig. Ein Vater griff im August einen Arzt an. Kliniken berichten über erhöhte Aggressivität. Doch Sicherheitskonzepte gibt es nicht überall.

In Braunschweig haben gewalttätige Übergriffe auf Krankenhauspersonal eine Diskussion über die Sicherheit am Klinikum ausgelöst. So fordert die Fraktion.BS, ein Bündnis aus der Linken, Volt und „die Partei“, dass sich die Stadt finanziell an einem umfassenden Sicherheitskonzept beteiligt. Auch an anderen Krankenhäusern der Region sind Aggressionen vonseiten der Patienten oder ihrer Angehörigen Thema; doch längst nicht überall kommt Sicherheitspersonal zum Einsatz, um die Mitarbeitenden vor Übergriffen zu schützen.