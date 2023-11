Unsere Kolumnistin nimmt sich heute mal alle Rotznasen mit Erinnerungslücken zur Brust.

„Hatschi!“ Keine Armlänge von mir entfernt. Volle Kanone. Mitten in die Menge. Früher hätte ich vermutlich freundlich „Gesundheit!“ erwidert. Nach drei Jahren Pandemie ist mir die gefällige Unbekümmertheit aber abhandengekommen. Ich will also gerade zu einem missmutigen „Immer in die Armbeuge niesen!“ ausholen, als ein fröhlicher Ruf aus der Schlange vor der Kasse nebenan mir die Miesepeter-Tour vermasselt: „… Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah!“ Offenbar ein Spaßvogel und unerschrockener Karl-May-Kenner. Da müssen natürlich erstmal alle lachen. Ich auch. Aber für mich ist die Chose trotzdem noch nicht vom Tisch. Und darum muss das jetzt hier mal raus: Sagt mal, habt Ihr Sie noch alle?! Da wird geniest, gehustet, geprustet, läuft die Nase – und Ihr seid schon wieder am Händeschütteln und Drücken und Knutschen und Knuddeln, was das Zeug hält. Und dann schleppt Ihr Euch mit letzter Kraft zur Arbeit oder in den Supermarkt, damit auch alle anderen etwas davon haben. Ich meine, wenn wir während der traumatischen Corona-Hochphase etwas gelernt haben, dann doch wohl, wie wir uns und andere vor Infektionen schützen. Alles schon wieder vergessen? Herrje, nehmt Euch ein Beispiel an Kara Ben Nemsis treuem Gefährten Hadschi Halef Omar, der einst schwor: „Mein Gedächtnis ist wie der Rachen eines Löwen, dessen Zähne alles festhalten, was sie einmal gepackt haben.“