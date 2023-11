Braunschweig. Timo Keller über das Familienleben im Klimawandel. In der Folge von „Familienklima“ geht es um einen nachhaltigen Besuch im Supermarkt.

Neulich an der Supermarkt-Kasse. Der Griff zur Tüte unter dem Kassenband (aus Papier, immerhin) wird von der Fünfjährigen genau beobachtet. „Warum brauchen wir eine Tüte?“ „Um die Einkäufe zu verstauen?“, antworte ich unhöflicherweise mit einer Gegenfrage. „Und warum haben wir dann keine Tüte von zu Hause mitgenommen?“ Erwischt. Es passiert mir noch viel zu oft, dass ich erst im Supermarkt merke, dass ich mal wieder ohne Transportbehältnis losgefahren bin – ärgerlich.

Meistens kommt der Einkauf dann eben direkt vom Einkaufswagen in den Kofferraum, um dort in Kurven und bei Bremsmanövern zum Leben erweckt zu werden. Wenn vor Ihnen jemand mit übertriebener Vorsicht vom Supermarkt-Parkplatz rollt, hat er vielleicht dasselbe Problem. Dabei warten zu Hause doch Lösungen: eine große und wiederverwendbare Tasche für den Kofferraum und drei Gemüsenetze in unterschiedlichen Größen, um Obst und Gemüse ohne diese super dünnen Plastiktüten, die man ohnehin nur schwer voneinander getrennt bekommt, zu transportieren. Nur mitnehmen müsste man sie halt.

Nicht jede Plastiktüte im Supermarkt wurde von der EU verboten – es gibt Ausnahmen

Ich bin mir sicher, nicht der einzige zu sein, der sich deshalb vielleicht ein Knoten ins Taschentuch machen sollte. Auch der Umwelt würden wir Vergesslichen damit Gutes tun. Die wachsende Abfallmenge wurde bereits 2017 laut einer EU-weiten Studie von 40 Prozent der Befragten als wichtigstes Umweltproblem nach dem Klimawandel und der Luftverschmutzung angesehen. Nun gut, aber zumindest Plastiktüten wurden doch EU-weit verboten, oder? Jein.

Verboten wurden lediglich sehr dünne (unter 0,015 Millimeter Wandstärke) und dünne Tüten (zwischen 0,015 und 0,05 mm) im Kassenbereich. Dort sind dicke Tüten (mehr als 0,05 mm) noch erlaubt, ebenso die sehr dünnen Tüten im Selbstbedienungsbereich – aus hygienischen Gründen. Für verderbliche Lebensmittel wie Fleisch oder Wurstwaren gebe es zu wenig gute Alternativen, wie die Verbraucherzentrale dazu feststellt. Aber auch bei Obst und Gemüse sind die sehr dünnen Tüten noch erlaubt. Von ihnen wurden 2020 übrigens mit Abstand die meisten in Deutschland verbraucht: 2,44 Milliarden Stück. Macht 29,3 Tüten pro Kopf.

So viele waren es bei mir sicher nicht. Aber unnötigerweise noch zu viele. Zumal es Alternativen für fast alles gibt. Die Netze für Gemüse und Obst beispielsweise; zum Transport einen Rucksack oder den guten alten Jutebeutel; und für den Kofferraum einen immer wieder verwendbaren Organizer. Nur daran denken muss man vor dem Losfahren. Sonst gibt’s an der Kasse wieder böse Blicke vom Nachwuchs.

