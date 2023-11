Lüneburg. Die sogenannte Salzsau wurde am Sonntagmorgen von Unbekannten in Lüneburg gewaltsam von ihrem Platz entfernt und vorm Rathaus abgelegt.

Eine 100 Kilo schwere Bronze-Sau, die in der Fußgängerzone in Lüneburg stand, ist das Opfer Krimineller geworden: Nach ersten Erkenntnissen sei sie bereits am frühen Sonntagmorgen gewaltsam demontiert und dann am Rathaus abgelegt worden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. „Noch befindet sich die Figur bei der Polizei, doch die Stadt möchte Lüneburgs neuzeitliche Salzsau schnellstmöglich wieder aufstellen“, hieß es.

Skulptur soll an Lüneburger Sage erinnern

Die Skulptur, die erst vor einigen Monaten aufgestellt worden war, erinnert an eine Sage. Demnach waren die Lüneburger bereits vor mehr als 1000 Jahren durch eine angeschossene Wildsau auf ihre Solequelle gestoßen. Das Tier soll sich im Schlamm gesuhlt haben und das trocknende Fell hinterher voller Salzkristalle gewesen sein. Das Salz machte Lüneburg über Jahrhunderte zu einer reichen Stadt.

Kriminelle sollen es künftig nicht mehr so leicht haben

Jörg-Dieter Silex, Bereichsleiter für Straßen- und Brückenbau bei der Stadt, sagte mit Blick auf die Schäden an der Skulptur: „Meiner Einschätzung nach muss die Salzsau mit einem Brecheisen herausgehebelt worden sein.“ Die Hufe seien aufgebrochen, auf dem Granitsockel seien Einkerbungen. Die Reparatur werde einige Wochen dauern. „Da es sich hier um Bronze handelt, ist die Anzahl der Betriebe, die die Reparatur überhaupt durchführen kann, begrenzt“, sagte Silex. Bei der erneuten Montage der Salzsau werde die Stadt versuchen, mögliche Schwachstellen zu beseitigen.