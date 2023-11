Wennigsen. Ein Autofahrer wurde bei einem Unfall in Hildesheim schwer verletzt, der Fahrer ist flüchtig. Nachrichten-Überblick für Niedersachsen.

Großbrand in Wennigsen: Turnhalle völlig niedergebrannt

Ein Großbrand hat in Wennigsen in der Region Hannover eine Turnhalle vernichtet. Die Halle der alten Polizeischule sei völlig niedergebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Das Feuer sei außerdem in die Zwischendecke des Übergangs zum Hauptgebäudes gezogen - Ziel sei, die Ausbreitung des Brandes auf das Hauptgebäude zu verhindern, erklärte er. Angaben zur Ursache und zur möglichen Schadenshöhe wurden nicht gemacht. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Hannover unterstütze die Arbeiten mit Löschfahrzeugen, darunter einem sogenannten Teleskoplöscher, der bei einer Höhe von 54 Metern das Dach ablöschen könne, sagte der Sprecher. Die Wasserversorgung sei schwierig, daher sei ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen eingerichtet worden. Seit dem frühen Morgen habe die Halle in Flammen gestanden, rund 110 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Die alte Polizeischule steht seit etwa zehn Jahren leer.

Über die Warn-App Nina ging um 7.51 Uhr eine Warnung an die Menschen in Wennigsen und in den Ortsteilen Wennigser Mark und Degersen: Fenster und Türen sollten geschlossen, Lüftungs- und Klimaanlagen abgeschaltet werden. Autofahrer sollten das Gebiet umfahren.

Sieben Verletzte nach angeblichem Gasaustritt - kein Leck gefunden

Nach einem vermeintlichen Gasleck in Großenkneten im Landkreis Oldenburg sind sieben Menschen ins Krankenhaus gekommen. Am Montagabend hätten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Ahlhorn einen gasähnlichen Geruch bemerkt, der Übelkeit und Kopfschmerzen auslöste, teilte die Polizei am Dienstag mit. Alle Bewohner verließen das Haus, das Areal wurde weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr konnte aber keinen Gasaustritt feststellen - und damit auch die Ursache für die Beschwerden nicht.

Das Gebäude wurde nach über einer Stunde freigegeben, die Absperrung aufgehoben. Von den neun Bewohnern kamen sieben zur Abklärung ins Krankenhaus.

Autofahrer bei Unfall schwer verletzt – Verursacher flüchtet

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Hildesheim schwer verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, die Polizei sucht nun Zeugen. Der bislang unbekannte Autofahrer hatte das Fahrzeug des 22-Jährigen am Montag in der Innenstadt überholt und war knapp vor dem Wagen wieder eingeschert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 22-Jährige, der auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fuhr, wich mit seinem Auto nach rechts aus und kollidierte mit drei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Dabei erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen auf rund 41 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei beendet Raubserie - 45-Jähriger sitzt in U-Haft

Nach einer Raubserie im Raum Hannover hat die Polizei einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei bereits Ende Oktober festgenommen worden, mittlerweile sitze er in Untersuchungshaft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Hannover am Dienstag mit. Er soll in dem Zeitraum zwischen dem 20. Juni und dem 8. Oktober in mindestens fünf Fällen ältere Menschen mit Gewalt beraubt haben, dabei soll er es vor allem auf Halsketten abgesehen haben. Derzeit prüft die Polizei den Angaben zufolge einen Zusammenhang mit acht weiteren, ähnlich gelagerten Fällen.

In all diesen Fällen stellten die Ermittler eine Gemeinsamkeit fest, wie die Behörden mitteilten. Denn zum Raubüberfall kam es in allen Fällen, nachdem ältere Menschen die Treppenhäuser zu ihren Wohnungen in Mehrfamilienhäusern betreten hatten. Unmittelbar vor dem Betreten der Wohnungen oder auch während des Öffnens der Wohnungstüren wurden den Opfern die Halsketten gewaltsam abgerissen. In einem Fall im Oktober benutzte der mutmaßliche Täter einen Reizstoff. Der Gesamtschaden ist den Angaben zufolge vierstellig.

Umfangreiche Ermittlungen hätten die Beamten schließlich zu dem 45-Jährigen geführt, der «bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten» sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Amtsgericht Hannover erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes beziehungsweise schweren Raubes in fünf Fällen.

