Zwei Pferde bei Osnabrück totgefahren – drittes Pferd unverletzt

Zwei entlaufene Pferde sind nach Unfällen auf der Bundesstraße 51 in der Nähe von Harderberg bei Osnabrück gestorben. Ein Pferd wurde von einem Lastwagen erfasst, das zweite von einem Auto, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Die Unfälle ereigneten sich in der Nacht zu Montag. Die Fahrer der Fahrzeuge blieben unverletzt.

Ein drittes Pferd, das ebenfalls die Straße querte, verletzte sich nicht. Den Angaben nach waren insgesamt sieben Pferde ausgebrochen, vier wurden kurz darauf eingefangen. Die Polizei nannte keine genaue Schadenshöhe. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt.

92-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß nahe Northeim

Fünf Tage nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Northeim ist ein 92-Jähriger gestorben. Bei dem Unfall hatte eine 58-jährige Northeimerin den vorfahrtsberechtigten Pkw des Seniors übersehen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Am Sonntag erlag der Fahrer des entgegenkommenden Autos aus Nörten-Hardenberg den Folgen der Verletzungen in einem Göttinger Krankenhaus. Die Unfallverursacherin sowie eine 59 Jahre alte Mitfahrerin und deren 20 Jahre alte Tochter hatten sich nur leicht verletzt.

17 Verletzte bei Rollschuhtraining in Aerzen - möglicherweise Stromschlag?

Beim Training haben 17 junge Rollschuhläuferinnen in Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont möglicherweise einen elektrischen Schlag bekommen. Die Mädchen und jungen Frauen im Alter von 12 bis 19 Jahren hätten am Sonntagabend in einer Sporthalle eine Choreographie geübt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Dabei hätten sich alle an den Händen gehalten und „so etwas wie einen elektrischen Schlag“ erhalten. Die Jugendlichen hätten über Unwohlsein, Kopfschmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühl geklagt, drei von ihnen seien zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen. Schwer verletzt wurde niemand. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei werden sowohl Fremdverschulden als auch ein technischer Defekt ausgeschlossen, wie die Sprecherin sagte. Hinweise auf eine Straftat gibt es demnach nicht. Die genaue Ursache wird weiter untersucht. „Das hat man nicht oft“, sagte die Sprecherin zu dem Zwischenfall.

Polizei stoppt stark alkoholisierten Lkw-Fahrer in Kreis Cloppenburg

Ein stark alkoholisierter Lastwagenfahrer ist auf einer Straße in Saterland im Landkreis Cloppenburg von der Polizei am Montag gestoppt worden. Eine Atemalkoholkontrolle habe einen Wert von 3,23 Promille Alkohol ergeben, teilte die Polizei mit.

Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten die Polizei telefonisch auf den Lastwagen hingewiesen. Demnach fuhr der Lkw starke Schlangenlinien, geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte mehrfach die Leitplanke. Entgegenkommende Fahrzeuge hätten stark abbremsen müssen, um nicht mit dem Laster zusammenzustoßen. Die Polizeibeamten, die den 60-jährigen Fahrer stoppten, untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel ab. Die Behörde sucht nach Zeugen, die zu der Fahrweise des Lkw-Fahrers Aussagen machen können.

