Talk im Medienhaus: Die Entführung der Landshut 1977

Braunschweig Diana Müll war Opfer der Entführer. Sie erinnert am 24. November in einem Podiumsgespräch an die dramatischen Erlebnisse.

Die am 13. Oktober 1977 entführte „Landshut“ nach der Landung in Mogadischu (Somalia). (Archiv)

Am 13. Oktober 1977 entführte ein vierköpfiges Terrorkommando der „Volksfront zur Befreiung Palästinas“ (PFLP) die Lufthansa-Maschine Landshut. Die Boeing 737 befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main. An Bord des Flugzeugs befanden sich 86 Passagiere, drei Flugbegleiterinnen, der Co-Pilot und der Pilot.

Eine Zeitzeugin berichtet

Unter den Passagieren war auch Diana Müll – als Siegerin einer Misswahl war sie in den Urlaub auf Mallorca eingeladen worden – der Rückflug wurde zur Katastrophe. Denn den vier Palästinensern war es gelungen, Waffen und Sprengstoff an Bord zu schmuggeln. Die Terroristen forderten den Piloten dazu auf, den Kurs der Maschine zu ändern – über Rom, Dubai, den Südjemen bis hin in die somalischen Hauptstadt Mogadischu. Das Ziel der Entführung: die in Deutschland inhaftierten Terroristen der Baader-Meinhof-Gruppe freizupressen. Die Geiseln an Bord mussten eine fünftägige Hölle aus Terror und Todesangst durchleiden.

Als Zeitzeugin berichtet Diana Müll beim Talk im Medienhaus am Freitag, 24. November, um 18 Uhr über den Terror von damals – und die Folgen bis heute. Karten können hier erworben werden.

Die Eintrittskarten (9 Euro Abonnenten und 14 Euro für Nicht-Abonnenten) können in den Service-Centern unserer Zeitung, telefonisch unter (0531)16606 und direkt hier erworben werden.

