Niedersachsen: Lkw-Fahrer entsorgt Tankladung im Gully

Ein Lastwagenfahrer hat in Rastede (Landkreis Ammerland) irrtümlich 95 Liter Super getankt - und dann offenbar versucht, den Kraftstoff über einen Gully zu entsorgen. Eigentlich hätte das Fahrzeug Diesel gebraucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Fahrer den Fehler bemerkt habe, habe er den Lastwagen an einem Feld abgestellt und das Benzin in den Gully abgelassen.

Mann entsorgt Benzin in Niedersachsen - Polizei fasst ihn

Polizisten stellten den Mann. Die Freiwillige Feuerwehr sowie diverse Spezialisten versuchten, den Schaden für die Umwelt zu begrenzen, indem sie Gewässer-Sperren auslegten. Gegen den Lkw-Fahrer wird wegen Gewässerverunreinigung ermittelt. „Daneben dürften auch beträchtliche Schadenersatzforderungen auf ihn zukommen“, so die Polizei.

dpa

