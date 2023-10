Schwere Unfälle in Niedersachsen – ein Mensch stirbt

Polizei und Rettungsdienste (Symbolbild) berichten am Dienstag von mehreren teils schweren Unfällen in Niedersachsen. EIn Mensch kam ums Leben.

Bei einem Frontalzusammenstoß beim Abbiegen ist ein 34 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Emsland ums Leben gekommen. Sein Auto kollidierte nach Angaben eines Polizeisprechers am Montagabend auf einer Kreisstraße zwischen Werlte und Sögel mit dem Wagen einer Familie. Dessen 37 Jahre alte Fahrerin wurde demnach schwer verletzt, ihr 43-jähriger Mann und ihre zwei kleinen Kinder - eine Vierjährige und ein Einjähriger - erlitten leichte Verletzungen.

Der 34-Jährige war nach Angaben des Sprechers aus Richtung Werlte kommend unterwegs gewesen. Zwischen den Ortschaften Ostenwalde und Waldhöfe habe er beim Linksabbiegen vermutlich den entgegenkommenden Pkw übersehen oder falsch eingeschätzt. Wie die Polizei mitteilte, starb der Fahrer noch am Unfallort. Die vier verletzten Insassen des anderen Autos wurden in Krankenhäuser gebracht.

Wagen kommt von Straße ab - Mann stirbt bei Unfall auf Autobahn 33

Ein 32-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 33 nahe Borgloh im Landkreis Osnabrück aus einem Wagen geschleudert worden und gestorben. Am frühen Montagmorgen sei der Mann als Beifahrer im Wagen eines 34-Jährigen in Richtung Diepholz unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Von hinten näherte sich demnach ein Auto mit hoher Geschwindigkeit, beide Fahrzeuge überholten einen Lastwagen. Plötzlich soll der bislang unbekannte Fahrer des zweiten Wagens in Richtung der Seite des Autos des 34-Jährigen gefahren sein. Dieser verlor die Kontrolle. Sein Wagen kam von der Straße ab, rammte die Leitplanke und blieb erst in einem Waldstück stehen.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den 32-Jährigen aus dem Fahrzeug, er starb noch an der Unfallstelle. Der zwei Jahre ältere Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er kam ins Krankenhaus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Autowrack beschlagnahmt. Der unbekannte Fahrer stieg den Angaben zufolge einige hundert Meter weiter kurz aus und benutzte sein Mobiltelefon. Dann habe er sich vom Unfallort entfernt, ohne sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können.

74-Jährige nach Unfall schwer verletzt - Verdacht auf Alkohol

Eine 74 Jahre alte Autofahrerin hat mit ihrem Fahrzeug im Landkreis Hildesheim unter anderem ein Verkehrszeichen beschädigt und einen Holzzaun durchbrochen - abschließend ist sie mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Die Ermittler äußerten den Verdacht, dass die Fahrerin bei dem Unfall in der Gemeinde Harsum am Montagnachmittag betrunken gewesen sei.

Auto prallt gegen Schutzplanke - Bundesstraße stundenlang gesperrt

Wegen eines Unfalls ist die Bundesstraße 6 in der Nacht zum Dienstag in beide Richtungen stundenlang gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 31-Jähriger am Montagabend mit seinem Wagen aus Hildesheim kommend in Richtung Laatzen aus bisher noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. Der Fahrer sei mit seinem Auto anschließend gegen die Mittelschutzplanke geknallt. Diese sei auf einer Länge von etwa 100 Metern beschädigt worden.

Der Mann blieb unverletzt, wie die Polizei informierte. Die Vollsperrung dauerte den Angaben zufolge aber bis zum Dienstagmorgen um 3.10 Uhr an. Bis zur Reparatur der Mittelschutzplanke werde die Straße in beide Richtungen auf den jeweils rechten Fahrstreifen verengt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 65.000 Euro.

89-Jähriger fährt in Blumengeschäft

Ein 89-jähriger Mann ist am Montagmittag in Wardenburg im Landkreis Oldenburg durch die Fensterscheibe eines Blumencenters gefahren. Anstatt zu bremsen, durchquerte er den gesamten vorderen Bereich des Geschäftes, wie die Polizei mitteilte. Beim Versuch zurückzusetzen, verkeilte sich der Pkw mit Automatikgetriebe, wodurch die Fahrt endete. Zeugen gelang es, den Zündschlüssel aus dem Schloss zu ziehen.

Obwohl sich aufgrund des Brückentages viele Kunden in dem Geschäft aufhielten, wurde keiner der Anwesenden verletzt. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und am Inventar beläuft sich auf etwa 25.000 Euro, wie es weiter hieß. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

