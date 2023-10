Derby-Regeln: Darauf müssen sich Zugreisende Sonntag einstellen

Die Westfalenbahn gehört zu den betroffenen Regionalbahnen, in denen am Sonntag wegen des Derbys mehrere Verbote gelten (Symbolfoto).

Die Bundespolizei Hannover hat in einer Allgemeinverfügung am Montag mehrere Verbote in Zügen und Bahnhöfen anlässlich des Derbys zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig erlassen. Wie die Beamten schreiben, ist es am Sonntag zwischen 8 und 13.30 Uhr sowie von 15 bis 20.30 Uhr nicht erlaubt, Glasflaschen, Glasbehältnisse, Getränkedosen, pyrotechnische Gegenstände, Schutzbewaffnung und Vermummungsgegenstände auf mehreren Zugverbindungen und in den jeweiligen Bahnhöfen mitzunehmen. Betroffen sind die Regionalbahnverbindungen in beiden Richtungen zwischen Braunschweig und Hannover, zwischen Braunschweig, Hildesheim und Hannover sowie zwischen Wolfsburg und Hannover. Neben den Regionalbahnverbindungen ist auch der geplante Sonderzug von Braunschweig nach Hannover von dieser Regelung betroffen.

Die Bundespolizei überwacht die Einhaltung des Verbotes. Bei Zuwiderhandlung oder Weigerung kommen ein Platzverweis für die betreffende Zugverbindung sowie die Anregung eines Beförderungsausschlusses durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen aufgrund der Gefährdung Mitreisender in Betracht, heißt es in der Mitteilung weiter.

red

