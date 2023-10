Tokio Hotel und Peter Fox für Deichbrand-Festival angekündigt

Nordholz Auch 2024 können sich Besucherinnen und Besucher auf das Festival am Meer freuen. Die ersten bekannten Namen stehen schon fest.

Die ersten 24 Künstlerinnen und Künstler für das Deichbrand-Festival im nächsten Jahr stehen fest. Auf der Bühne in Nordholz im Landkreis Cuxhaven sollen unter anderen Tokio Hotel, Nina Chuba und Peter Fox auftreten, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Außerdem haben sie weitere Gäste aus der Rock-, Pop-, und Rap-Szene angekündigt – darunter Cro, Bosse und Tones and I.

Den Veranstaltern zufolge sollen über 120 Acts auftreten, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. Das Musikfestival findet im nächsten Jahr vom 18. bis 21. Juli statt. In diesem Jahr besuchten rund 60 000 Menschen das mehrtägige Open-Air-Event.

dpa

